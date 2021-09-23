1,5 млрд рублей на развитие доступной среды: в Мурманской области активно развивают систему социальной защиты

Фото: правительство Мурманской области

На повестку дня очередного заседания правительства Мурманской области были вынесены вопросы социальной защиты людей с ограниченными возможностями. По словам губернатора Андрея Чибиса, Мурманская область признана лидером по информированию инвалидов в рамках федерального портала доступной среды «Жить вместе». В 2022 году в области появится собственный информационный ресурс, где инвалиды смогут узнать всё необходимое о доступной среде и мерах поддержки в Заполярье.

60% ОБЪЕКТОВ ДОСТУПНЫ

«Мы стали одним из участников федерального проекта по системному подходу к доступной среде, и наша программа «Доступный Север» получила очень высокую оценку экспертного сообщества, - пояснил Андрей Чибис. - До 2025 года на реализацию программы мы направим 1,5 млрд рублей. Важно, чтобы эти ресурсы пошли в дело, и качество услуг, обслуживания, доступной среды действительно менялось. К сожалению, с советских времён этому уделялось мало внимания, сейчас мы постепенно, поэтапно делаем так, чтобы всё больше удобства было для людей с ограниченными возможностями».

Также губернатор напомнил, что в текущем году в 2,5 раза – до 10 млн рублей – вырос размер областного гранта для социально ориентированных некоммерческих организаций. С прошлого года почти в два раза – с 60 до 100 тыс. рублей - увеличился грант для работодателей, организующих рабочие места для инвалидов. Доля приспособленного для людей с ограниченными возможностями общественного транспорта в регионе достигла 50%. Порядка 60% социально значимых объектов признаны доступной инфраструктурой – за последние два года этот показатель вырос почти на 15 %.

СТИМУЛИРУЮТ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

«Тема, которая сегодня выносится на заседание правительства, – одно из самых сложных и тонких направлений не только в работе министерства, но и в целом правительства и органов власти всех уровней. Потому что необходимо шире смотреть на поставленные вопросы, а это оценка эффективности и перспективы развития системы поддержки инвалидов на территории Мурманской области», – отметил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Всего в Мурманской области проживают чуть более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, или 4,2 % от общей численности населения. В настоящее время порядка 58 % социально значимых объектов в регионе доступны для граждан с инвалидностью. В области действуют 30 учреждений системы социального обслуживания и поддержки. Ежегодно проходят реабилитацию 6,5 тысяч инвалидов.

Второй год регион успешно участвует в конкурсном отборе для привлечения средств федерального бюджета на развитие системы комплексной реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Порядка 6 млн рублей федеральной субсидии было направлено на модернизацию реабилитационного оборудования и обучение специалистов. Ещё около 3 млн рублей поступят на эти цели в 2022 году.

Кроме того, на конкурсной основе Мурманская область предоставляет работодателям гранты на оборудование рабочих мест для людей с ОВЗ. В этом году уже выплачено 3 млн рублей на создание 30 рабочих мест. В ближайшей перспективе – запуск региональной программы сопровождения инвалидов при их трудоустройстве.

ПАНДУСЫ ДЛЯ 117 ПОДЪЕЗДОВ

«Прошу к следующему Совету по делам инвалидов подготовить и утвердить подход, когда мы компенсируем работодателям по соответствующим критериям деньги по результатам оборудования рабочего места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы это был не конкурс, а так, чтобы работодатель создал условия для работы инвалидам и получил специальную компенсацию. Тогда у них появится реальная мотивация», – прокомментировал доклад министра губернатор Андрей Чибис.

Сегодня интересы граждан с ОВЗ представляют 29 общественных организаций, а каждый третий северянин с инвалидностью является членом какой-либо из них. С этого года финансовая поддержка таких объединений инвалидов была увеличена в 2,5 раза – до 10 млн рублей. Это стало возможным благодаря решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на последнем заседании Совета по делам инвалидов, состоявшемся в конце апреля в Мончегорске.

С 2022 года также запланирована работа по обустройству входных групп многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды. По предварительной оценке, оснащению подлежат 117 подъездов в 14 муниципалитетах.

«Тему необорудованных пандусов в многоквартирных домах мы должны закрыть в конце первого квартала 2022 года. Деньги должны быть выделены, и, безусловно, всё максимально быстро сделано. Прошу министерство отработать этот вопрос с муниципалитетами и зафиксировать чёткие сроки. Сегодня в домах региона живут конкретные люди, у которых есть сложности с выходом из своей квартиры. Это не вопрос всего следующего года, задача должна быть решена не позднее 31 марта», – подытожил глава региона.