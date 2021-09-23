В 2021 году в Алтайском крае отремонтируют больше 80 километров федеральных дорог

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23 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел на Чуйском тракте совещание с руководством предприятий дорожной отрасли, где рассмотрены перспективы развития федеральных трасс в регионе. В 2021 году планируется отремонтировать более 80 километров федеральных дорог, рассказал начальник федерального казенного учреждения Упрдор «Алтай» Анатолий Волков. По его словам, ежегодно в крае на ремонт и содержание сети федеральных дорог направляется порядка 5 млрд рублей.

На 10-километровом участке на границе Тальменского и Первомайского районов (173-183 километры) строят современную четырехполосную трассу с разделительным барьерным ограждением и новыми линиями электроосвещения. Этот участок один из наиболее загруженных, в сутки по нему проезжает до 20 тысяч автомобилей.

«По контракту ввод этого участка должен состояться в конце 2022 года, но благодаря высоким темпам работы подрядчика и стабильному финансированию из федерального бюджета 5 километров завершим досрочно - до конца октября. Также в этом году закончим расширять 7-километровый участок Чуйского тракта на маршруте Барнаул - Бийск», - отметил Анатолий Волков.

Всего в дорожно-строительном сезоне 2021 года в работе находится 106 километров федеральных дорог, из них 50 километров введены в эксплуатацию, еще 32 километра - в завершающей стадии, остальные объекты - переходящие, окончание работ запланировано на 2022 год. Программа расширения Чуйского тракта продолжится в 2022 году: в строй введут три участка протяженностью 15 километров.

Кроме того, до конца октября планируется открыть движение по отремонтированному Старому мосту через Обь. Дорожники полностью обустроили исторический въезд в краевую столицу: отремонтировано дорожное покрытие на 11-километровом участке до Чуйского тракта, установлены новые линии электроосвещения.

В ходе совещания подчеркивалось, что основным направлением работы на ближайшие годы должно стать приведение в соответствие нормативам автодороги А-321 протяженностью 389 километров. Она перешла в федеральную собственность в 2020 году и находится в неудовлетворительном состоянии. По предварительным планам обеспечить комфортный и безопасный проезд должны к 2025 году. Теперь общая протяженность федеральных дорог в крае составляет более 1000 километров. Дорогу от Барнаула до Казахстана необходимо приводить к нормативу ускоренными темпами и вместе с этим улучшать состояние сети прилегающих региональных дорог, подчеркнул Виктор Томенко.

«Мы должны готовиться к возможному вовлечению резервов. Если будет рассматриваться вопрос об увеличении ассигнований из федерального бюджета, то мы должны быть готовы со своими проектами, со своими подрядчиками и с материальным обеспечением. Быть готовыми эти деньги принять, а значит, выполнить работы и продолжить улучшение состояния сети автомобильных дорог. Конечно, есть серьезные планы по улучшению состояния дорог в прилегающих к трассе А-321 территориях. Дорога выйдет на другое качество, открываются возможности для развития туризма, сельского хозяйства, промышленные перспективы. Новая инфраструктура благотворно влияет на экономику, и для жителей есть возможность с комфортом доехать», - отметил Виктор Томенко.