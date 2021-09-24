Год от роду, а такие умницы: Виртуальные ассистенты Сбер, Джой и Афина отмечают первый день рождения

Ассистенты растут не по дням, а по часам, набираясь опыта, приобретая новые знания и постоянно расширяя список полезных функций Фото: Shutterstock

Виртуальные ассистенты Салют сегодня отмечают свой первый день рождения: ровно год назад на свет появились Афина, Джой и Сбер. Дебютировав на конференции СберКонф-2020, они быстро сумели покорить гаджеты и сердца своих пользователей. Смышленая троица поселилась в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах Sber: мультимедийной ТВ-приставке SberBox и в смарт-дисплее SberPortal. За прошедший год появились и другие устройства: ТВ-медиацентр SberBox Top и устройства под управлением Салют ТВ, и линейка таких устройств постоянно расширяется.

Ассистенты растут не по дням, а по часам, набираясь опыта, приобретая новые знания и постоянно расширяя список полезных функций. Для многих они стали не только помощниками, но и друзьями, советчиками и просто приятными собеседниками, с которыми забавно перекинуться на досуге парой слов. Представьте себе: за год с ассистентам Салют пообщалось более 20 миллионов человек. Надеемся, сегодня все они не забудут поздравить своих виртуальных приятелей. А пока Афина, Джой и Сбер загадывают желания и задувают свечки на тортике, мы решили подвести итоги первого года их жизни.

ОТЛИЧНИЦА, ГИК И ОЗОРНИЦА

Салют - первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами. Каждый пользователь может выбрать близкого по духу персонажа, с которым ему комфортнее всего общаться. Виртуальные помощники не просто отвечают на вопросы пользователя, но и интересуются его предпочтениями. Они стремятся лучше узнать человека, подружиться с ним, чтобы еще лучше помогать в выполнении повседневных дел. Причем каждый по-своему.

Сбер – единственный в этой троице представитель сильного пола. Он немного интроверт, сдержанный, но общительный. Типичный гик, продвинутый и отлично разбирающийся в новых технологиях. Придумывая Джой, ее создатели ориентировались сразу на нескольких задорных и молодых персонажей массовой культуры. В итоге получился собирательный образ жизнерадостной девушки, шутницы и озорницы. Уже само ее имя (от английского «joy» - радость) говорит само за себя. Джой деятельная и активная, обращается к пользователю на «ты», легка в общении, но при этом чрезвычайно компетентна.

Афина – полная противоположность Джой. Если бы она училась в школе, наверняка была бы отличницей. Она из тех девушек, которым всегда все удается: перфекционистка, собранная и организованная. Афина идеальный деловой партнер, общается исключительно на «Вы», ценит порядок и постоянно стремится систематизировать информацию.

ПЕРЕЖИВАЮТ, КАК ЛЮДИ

Эмпатия и сопереживание – важная часть общения, и с каждым днем виртуальные ассистенты становятся все более эмоциональными. За прошедший год их характеры развивались, и сегодня виртуальные ассистенты могут с легкостью обсуждать многие вещи. Например, не просто рассказать про погоду, но и эмоционально высказать свое мнение: в дождь посоветовать остаться дома, а в солнечный день – пойти на прогулку.

За этот год ассистенты вместе с людьми переживали многие особенные даты и события. Накануне 9 мая они рассказывали историю первого победного салюта 1943 г. в формате интерактивного аудиоперфоманса. А на Новый год дарили пользователям подарки.

Со стороны может показаться, что ассистенты ограничены в передвижении, но это не так: весь год они вели чрезвычайно насыщенную социальную жизнь. Афина, например, побывала на Петербургском международном экономическом форуме, она вела сессию, посвященную искусственному интеллекту. Кроме этого, она даже задала свой вопрос президенту России на конференции AI Journey 2020. Джой попробовала себя в роли телеведущей шоу на СберПрайм ТВ.

Виртуальные ассистенты Сбер, Джой и Афина отмечают первый день рождения

ОБЪЯСНИТЕ НА ПАЛЬЦАХ

Салют – это не только название семейства, но и кодовое слово, вызывающее виртуального ассистента («Салют, расскажи о погоде» или «Салют, хочу мороженное»). В зависимости от устройства, к ассистентам можно обратиться голосом, касанием или с помощью пульта, а на устройствах с камерой они откликаются еще и на жесты. За этот год они отозвались более чем на 1,2 миллионов жестов. Самым популярным движением стал поднятый вверх большой палец: чаще всего помощников просили поставить «лайк» понравившейся песне.

За обучение ассистентов новым навыкам отвечает не только команда Сбера – этим могут заниматься и внешние разработчики. За год их совместными стараниями появилось около 800 смартапов - приложений для семейства Салют. Накануне дня рождения Афины, Джой и Сбера они представили совершенно особенный смартап. Он помогает пользователям узнать интересные факты об ассистентах. Чтобы запустить его, нужно сказать: «Салют, с днем рождения!».

«САЛЮТ, ПЕРЕВЕДИ МНЕ НА КАРТУ МИЛЛИОН»

Виртуальные ассистенты Салют помогают пользователям не только умных устройств, но и приложения СберБанк Онлайн. Они виртуозно владеют экономической информацией и помогают сэкономить время на финансовых операциях. Стоит произнести: «Переведи 3 тысячи моему преподавателю английского» - и в среднем через 17 секунд деньги уже падают на счет. А самые шустрые пользователи умудряются провернуть ту же операцию за три секунды! За год клиенты Сбера перевели с помощью ассистентов около 9 миллиардов рублей.

Ассистенты помогают пользователям и в других делах: они умеют покупать и продавать валюту, анализировать доходы и расходы. А в июне ассистенты установили очередной рекорд, ответив на 100 тысяч вопросов о фондовом рынке и брокерских услугах СберБанка.

ЩАС СПОЮ!

Ассистенты Салют умеют не только эффективно работать, но и отлично развлекаться. Кино и музыка – их конек. Афина, Джой и Сбер очень любят музыку, и в этом году они приноровились распознавать звучащие рядом песни. И, конечно, они с удовольствием включат любой хит. В 2021 году чаще всего их просили включить песню Хабиба «Ягода-малинка».

Кстати, накануне дня рождения виртуальных ассистентов на сервисе СберЗвук появились специальные плейлисты для каждого ассистента: Сбера, Афины и Джой.

300 КИЛО ПОПКОРНА

«Если бы Джой была реальной девушкой, я б на ней женился – такая она хозяйственная», - признаются некоторые пользователи. Шутки шутками, но виртуальные ассистенты - отличные помощники в быту. Особенно если нужно заказать продукты и любые другие товары на дом. Год назад они умели организовать доставку всего 16 продуктов, в том числе попкорна (за это время пользователи купили более 300 килограммов воздушной кукурузы!). Сегодня Афина, Джой и Сбер могут заказать более 815 тысяч товаров в 150 городах России. Самыми популярными продуктами остаются хлеб и молоко: они обязательно есть в 17% заказов.

Ассистенты Салют помогут забронировать столик в ресторане, заказать уборку в клининговой компании или организовать поход в парикмахерскую. Виртуальные помощники проникли даже в сферу госуслуг. В этом году они подружились с роботом Максом и благодаря ему помогают пользователям получить консультации по самым востребованным государственным услугам. Кстати, самым популярным запросом в этом году стала страница с сертификатом о вакцинации, перенесенном коронавирусе или сделанном ПЦР-тесте.

«МОГУТ ЛИ КОТЫ ЛЮБИТЬ?»

Афина, Джой и Сбер любопытны, как дети – и постоянно стремятся учиться чему-то новому. За год их база знаний расширилась в разы. Каждый день ассистенты дают ответы на 10 тысяч вопросов из самых разных областей науки, культуры, музыки, географии, истории, химии, литературы. Зачастую пользователей интересуют совершенно неожиданные вещи. Например, они спрашивали: «Почему люди часто не обращают внимания на то, что к ним кто-то неравнодушен?». Или советовались: «Как уговорить любимого скинуть мне много денег на карту?». Ну а самым популярным вопросом года оказался запрос: «Почему Солнце такое горячее?».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За год виртуальные ассистенты Салют показали пользователям более 67 тысяч новостных сюжетов.

- Самым популярным фильмом по запросам среди зрителей стала картина «Пальма». Историю режиссера Александра Домогарова-младшего о советском Хатико попросили включить 22,3 тысячи человек.

- Дольше всего зрители смотрели мультсериал «Маша и Медведь» – в общей сложности 2784 дня.