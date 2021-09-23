Марина Зудина показала себя без фотошопа и макияжа

На «Кинотавре» в Сочи артистка внезапно продемонстрировала себя на звёздной дорожке без макияжа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдова Олега Табакова Марина Зудина всегда выглядит элегантно - лёгкий макияж, стильные наряды.

На «Кинотавре» в Сочи артистка внезапно продемонстрировала себя на звёздной дорожке без макияжа.

- Только с самолёта, не успевала сделать макияж и укладку, - посетовала в беседе с репортёрами Марина Зудина.

«Акулы пера» заметили, что 56-летняя звезда «Содержанок» даже без косметики выглядит моложе своих лет. Впрочем, пластический хирург Иван Володченков, которому мы показали свежие фото артистки, уверен, ее красота - заслуга специалистов.

-У Марины, скорее всего была эндоскопическая коррекция нижней трети лица. Именно лобно-височная, поскольку брови стоят очень высоко, - предположил в беседе с kp.ru Володченков. - Но вмешательства, если и были, не бросаются в глаза, все сделано ювелирно. Верхняя блефаропластика (пластика век), скорее всего, тоже была. Видимо, убрали грыжи. Тоже сделано все достойно.

Кожа хорошего качества, выглядит Марина очень молодо. Скорее всего, она ставила нити красоты для коррекции овала лица, - резюмировал пластический хирург.

К слову, сама актриса ещё в прошлом году, беседуя с репортёрами, подчёркивала, что пластику не делала. Мол, один раз пробовала ботокс, но лицо, по ее словам, превратилось в маску, и Марина не стала больше прибегать к таким инъекциям. Однако, как рассказывала актриса, она практикует лазерный пилинг.

- Филлеры, кстати, это тоже пластика – контурная пластика. А у нас считается, что пластика – это когда со всех сторон кожу разрежут и натянут, – говорила Womanhit.ru Марина Зудина.

Плюс ко всему артистка отрицала, что корректировала внешность с помощью мезонитей. По мнению звезды, это серьёзная операция, к которой она пока не прибегала.