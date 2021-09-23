Дмитрий Певцов активно ведет блог и высказывается на самые разные темы Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Дмитрий Певцов по праву считается одним из самых любимых народом актеров. Он играет в театре и активно снимается. Кроме того, артист успевает уделять время своей любимой жене Ольге Дроздовой, сыну Елисею и многочисленным ученикам.

Дмитрий Певцов активно ведет блог и высказывается на самые разные темы. Звезда боевиков всегда откровенен с россиянами, а они отвечают ему взаимностью. Пристально следят за жизнью кумира и его коллеги.

На днях Иван Ургант решил выставить звезду в самом удачном ракурсе - в ярко-голубых тесных микротрусах. Они выгодно подчеркнули все достоинства Певцова.

Поклонники никак не ожидали увидеть Дмитрия в столь соблазнительном образе. Доведенный до исступления народ бросился оставлять восторженные комментарии в адрес любимца. Многие отметили, что звезда находится в прекрасной форме.

Напомним, Дмитрий Певцов прошел очень долгий путь к счастью. На съемках фильма "Прогулка по эшафоту" он познакомился с Ольгой Дроздовой. Актер целых четыре года уговаривал коллегу принять предложение руки и сердца, но избранница отказывалась. Тогда он пошел на обман - тайно организовал визит в ЗАГС под прикрытием съемок в очередной ленте. Супруги очень долго не могли зачать ребенка. В том, что им не удавалось стать родителями, Ольга всегда винила себя. В молодости она сделала аборт. Их сын Елисей родился в 2007 году. Актрисе было 42 года. "Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью. Мы оба были здоровы, но почему-то не получалось. Потом же появился наш Елисей. Я до сих пор считаю, что он ангел, который временно прибыл к нам", - признавалась актриса.

Дмитрий Певцов в тесных микротрусах довел народ до исступления

В 2012 году супруги вместе переживали страшное горе. Старший сын Певцова трагически погиб в возрасте 22 лет. По словам звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер.

Даниил родился от отношений артиста и его однокурсницы по ГИТИСу Ларисы Блажко. После расставания с матерью мальчика Дмитрий долгое время с ним не общался. Впоследствии он очень жалел об этом. Наладить отношения с наследником артист смог благодаря Дроздовой. "Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", - рассказывал Певцов.