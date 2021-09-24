Анекдоты: Девушки, если у вас хорошее настроение, взвесьтесь

- 1360 рублей к оплате.

- Бонусами можно воспользоваться?

- Да, конечно. Сейчас посмотрим. О, у вас шесть миллионов бонусов! Списываем?

- Да.

- Списали, к оплате 1300 рублей.

* * *

Ничто так не возбуждает девушку, как легкие покусывания бывшим своих локтей…

* * *

- Вам никогда не сочинить хорошей книги, не написав прежде несколько плохих.

- Подсудимый, название вашей книги «Съедобные грибы России»!

* * *

Я так одинок, что вместо кота приходится гладить свою волосатую ногу...

* * *

- Чего тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.

- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, обеспечив себе бессмертие.

* * *

Средние века. Уезжает король на войну, надевает своей жене пояс верности.

В дороге его слуга спрашивает:

- Зачем ты надел пояс? Она и так страшная, никто ее все равно не захочет.

Король:

- Да знаю! Когда вернусь, скажу, что ключ потерял...

* * *

Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире - нет.

* * *

Сын:

- Пап, ты узнал тест ДНК?

Отец:

- Зови меня дядей Витей.

* * *

На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и задумчиво говорит:

- Блин, забыла мужу сигарет купить!

* * *

- Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.

- Чем будете расплачиваться - наличными или картой?

- Здоровьем…

* * *

Один очень заядлый рыбак, оказавшись на месте преступления, схватил преступника, но тот вырвался и убежал. Давая милиции описание сорвавшегося бандита, рыбак утверждал, что тот был в три с половиной метра ростом и весом килограммов триста.

* * *

- Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой!

- Было романтично?

- Ну как сказать... Я-то думал, что она дома, с детьми…

* * *

- Где ты отдыхал?

- Я был на море.

- На Черном?

- Нет, на Белом море.

- Ну, логично. Поэтому и загар у тебя белый.