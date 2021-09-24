Анекдоты: Девушки, если у вас хорошее настроение, взвесьтесь

- 1360 рублей к оплате.
- Бонусами можно воспользоваться?
- Да, конечно. Сейчас посмотрим. О, у вас шесть миллионов бонусов! Списываем?
- Да.
- Списали, к оплате 1300 рублей.
* * *
Ничто так не возбуждает девушку, как легкие покусывания бывшим своих локтей…
* * *
- Вам никогда не сочинить хорошей книги, не написав прежде несколько плохих.
- Подсудимый, название вашей книги «Съедобные грибы России»!
* * *
Я так одинок, что вместо кота приходится гладить свою волосатую ногу...
* * *
- Чего тебе надобно, старче? - спросила Золотая Рыбка.
- Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», - сказал хитрый дед, обеспечив себе бессмертие.
* * *
Средние века. Уезжает король на войну, надевает своей жене пояс верности.
В дороге его слуга спрашивает:
- Зачем ты надел пояс? Она и так страшная, никто ее все равно не захочет.
Король:
- Да знаю! Когда вернусь, скажу, что ключ потерял...
* * *
Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый может позвонить и узнать, почему линия горячая, а батарея в квартире - нет.
* * *
Сын:
- Пап, ты узнал тест ДНК?
Отец:
- Зови меня дядей Витей.
* * *
На рынке в мясной павильон входит женщина, груженная сумками, останавливается у прилавка со свиной головой, пристально на нее смотрит и задумчиво говорит:
- Блин, забыла мужу сигарет купить!
* * *
- Две бутылки виски и пачку сигарет, пожалуйста.
- Чем будете расплачиваться - наличными или картой?
- Здоровьем…
* * *
Один очень заядлый рыбак, оказавшись на месте преступления, схватил преступника, но тот вырвался и убежал. Давая милиции описание сорвавшегося бандита, рыбак утверждал, что тот был в три с половиной метра ростом и весом килограммов триста.
* * *
- Никогда не забуду ту дискотеку, где я встретился с женой!
- Было романтично?
- Ну как сказать... Я-то думал, что она дома, с детьми…
* * *
- Где ты отдыхал?
- Я был на море.
- На Черном?
- Нет, на Белом море.
- Ну, логично. Поэтому и загар у тебя белый.