Гигантская Луна стала причиной переполоха в Китае

Это не первый случай, когда в Китае надувная Луна сбегает от своих хозяев.

Во время Праздника середины осени, традиционно отмечаемого в Китае в сентябре, ветер сорвал украшение в виде гигантской надувной Луны. Воздушный шар, достигающий высоты одноэтажного дома прокатился по улицам, распугивая прохожих и велосипедистов.

В Сети появился видеоролик, в котором двое мужчин безуспешно пытаются догнать катящийся по земле огромный воздушный шар в виде Луны. Надувной спутник Земли является одним из реквизитов, используемых в Китае во время празднования середины осени, который совпадает с сентябрьским восходом полной Луны.

В этот день китайцы традиционно украшают улицы города, используя изображения Луны, в том числе и надувные.

Одно из таких украшений и сбежало от организаторов праздника в одном из городов провинции Хэнань. Гигантский шар пронесся по улицам города, заблокировал движение на небольшом участке дороги, перекатился прямо через автомобили, напугал прохожих. Правда, мягкая конструкция не принесла никому вреда.

Пользователи соцсетей вспомнили, что это не первый случай, когда надувная Луна сбегает от своих хозяев – подобный инцидент произошел в Фучжоу в 2016 году. К счастью, в прошлый раз тоже все обошлось без особого вреда.