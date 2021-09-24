«Это наша общая победа! Спасибо за понимание»: Дольщики еще одного долгостроя в Ленинградской области получили ключи от новых квартир

Новоселы корпуса «Мир» ЖК «Галактика» во Всеволожском районе получили ключи от новых квартир. Фото: Инстаграм Александра ДРОЗДЕНКО.

В Ленинградской области благополучно завершилась еще одна история обманутых дольщиков. Жильцы корпуса «Мир» ЖК «Галактика» во Всеволожском районе 23 сентября получили ключи от новых квартир. Дом должны были сдать еще в 2018 году, однако из-за банкротства компании-застройщика «ГлавСтройКомплекс ЛО» стройку законсервировали.

В 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству главы региона Александра Дрозденко. Губернатор привлек к строительству группу компаний ПИК. Новый застройщик приступил к работам в августе 2020 года, после подготовки проекта и согласования юридических процедур, и достроил жилой дом всего за год.

Счастливые новоселы сфотографировались у подъезда корпуса «Мир» и отправили видеоролик со словами благодарности за поддержку в Инстаграм губернатора Александра Дрозденко.

- Видео прислали дольщики дома «Мир» ЖК «Галактика», которые стали новоселами. Это наша общая радость и победа! Спасибо за понимание, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - Объект достроен по соглашению с компанией ПИК. Застройщик справился за год, хотя готовность дома составляла 30%, когда он только «зашёл». Работа проделана большая, а главное - результат качественный. В квартирах сделана отделка, а рядом с домом создано общественное пространство с беседками в европейском стиле.

Здание должны были построить еще в 2018 году. Фото: Инстаграм Александра ДРОЗДЕНКО.

Александр Дрозденко рассказал, что с начала года в Ленинградской области сдали в эксплуатацию 10 «проблемных» домов от жилых комплексов «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк», «Дом на Коралловской», «Северный вальс», «Галактика» и «84 Высота».

- Мы желаем вам успехов, нестандартных решений, космических достижений и благодарных дольщиков, - пожелали главе региона жильцы корпуса «Мир». - Пусть в Ленинградской области скорее забудут выражение «обманутый дольщик» и станет как можно больше счастливых новоселов.

В новом 25-этажном доме 526 квартир, на его строительство было заключено 326 договоров долевого участия. Достроив жилое здание, компания-застройщик теперь возьмется за возведение в квартале социальной инфраструктуры.

- Наша работа здесь не заканчивается. По договоренности с правительством региона компания ПИК будет комплексно осваивать территорию. Здесь появятся детский сад, а в соседнем квартале - школа и общественные пространства, - рассказал новоселам и.о. заместителя председателя правительства региона Евгений Барановский.

Ранее в августе губернатор Александр Дрозденко сообщил, что Ленинградская область направит более 7 миллиардов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков до конца 2025 года. Столько же средств выделит Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Наблюдательный Фонд должен принять решение о том, на каких объектах целесообразно возобновить строительство, а в каких случаях – выплатить дольщикам компенсации. Некоторые проекты давно готовы к работам, однако начало строительства затягивалось из-за обсуждения условий финансирования.

Теперь компания-застройщик построит рядом с домом детский сад и школу. Фото: Инстаграм Александра ДРОЗДЕНКО.

- При помощи Министерства строительства России Ленинградская область и Фонд защиты прав дольщиков нашли компромисс, - рассказал Александр Дрозденко. Наблюдательный совет сможет принимать решение по объектам и не ждать перечисления всей суммы на достройку проблемных ЖК сразу же. В бюджете региона уже заложено 4,5 миллиарда рублей. Ленобласть также получит кредит в размере 3 миллиардов рублей для решения проблемы дольщиков.

Глава региона сообщил, что осенью этого года на заседание наблюдательного совета Фонда планируется вынести не менее 45 объектов. Среди них - жилые комплексы «Альпийская деревня», «Финские кварталы», «Замок Скандинавии», «Щеглово парк» и «Шлиссельбургский дворик».