«Газпром нефть» и «Аэрофлот» разработают «зеленое» авиатопливо

Фото: «Газпром нефть»

«Газпром нефть» заключила соглашение с «Аэрофлотом» о сотрудничестве в создании первого в России производства авиационного топлива на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов. Подписи под документом поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

Фото: «Газпром нефть»

«Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на „зеленое“ топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок, - сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Технологические и научные компетенции „Газпром нефти“ позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта. Основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций „Газпром нефти“ в Санкт-Петербурге. А партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки авиатоплива с низким углеродным следом еще более эффективным».

Фото: «Газпром нефть»

Партнерство «Газпром нефти» и «Аэрофлота» предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO. Новое авиатопливо будет адаптировано для применения в различных типах воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности. Ожидается, что в рабочую группу по разработке российского SAF также войдут производители российской и иностранной авиатехники.

Фото: «Газпром нефть»

«Экология в авиации становится одной из самых важных тем, и её актуальность под влиянием пандемии только возросла. Группа Аэрофлот всегда уделяла большое внимание вопросам экологической эффективности, - пояснил генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов. - Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Подписанное соглашение с „Газпром нефтью“ в области развития устойчивого топлива — важный шаг в повышении экологической эффективности. Многие зарубежные авиакомпании начинают использовать SAF в тестовом режиме и в ближайшие 10-20 лет планируют существенно нарастить долю такого топлива. Мы подтверждаем свою приверженность экологическим приоритетам глобальной авиаотрасли, но в тоже время для Группы Аэрофлот очень важно, чтобы использование SAF было не только экологичным, но и экономически обоснованным».