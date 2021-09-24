Секреты осеннего шопинга: как сэкономить и не отстать от моды

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Осень уверенно вступила в свои права, а значит самое время начать утепляться и порадовать себя полезными или просто приятными покупками. Если вы еще не успели обновить гардероб или купить теплый плед, сейчас самое время. Ну а мы напомним основные правила выгодного шопинга и научим грамотно экономить.

Не пропускать сезонные распродажи

Конец сентября - начало октября традиционно дает старт сезонным распродажам. В магазины уже завезли зимние коллекции, а демисезонные модели продаются со значительными скидками. Иногда цены снижаются в два, а то и в три раза, особенно сильно это заметно в крупных сетевых и фирменных магазинах. Главное, во время охоты за скидками не накупить ненужных вещей и не потратить слишком много. Для этого следуйте простым правилам: на распродажах делайте ставку на классику, которая никогда не выйдет из моды. Такие вещи всегда можно комбинировать с любыми модными новинками. Черная юбка-карандаш, строгий костюм, простые джинсы, хлопковые блузки и футболки, сумки и аксессуары строгих тонов - базового гардероба много не бывает. Кстати, на сезонных распродажах можно купить не только одежду и обувь, но и бытовую технику. Например, кондиционеры, вентиляторы в холодное время года продаются со скидками.

Покупать на маркетплейсах

Пандемия заставила нас полюбить онлайн-шопинг - это не только удобно, безопасно, но еще и выгодно. Особенно, если закупаться на маркетплейсах - специальных онлайн-площадках, где собирается много разных продавцов, каждый со своими ценами, условиями, качеством. В чем выгода? Продавцам не нужно создавать свои магазины и тратиться на рекламу - эти возможности дает маркетплейс. А значит цены на товары можно сделать чуть ниже. Ну а покупатели, в свою очередь, получают большой выбор и относительно низкую стоимость всех товаров - цены в маркетплейсах зачастую на порядок ниже, чем на такой же товар в магазине. Среди самых известных маркетплейсов можно назвать AliExpress, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет.

«Ловить» купоны, акции и бонусы

Промокоды и акции можно найти на специализированных сервисах, сайтах самих магазинов или следить за рассылками и рекламой. Это позволит дополнительно сэкономить даже тогда, когда начинаются распродажи. Купоны и промокоды позволят получить разовую выгоду, а с помощью акции экономить можно при каждой покупке. Довольно часто в акциях участвуют и популярные онлайн-площадки. К примеру, с 15 сентября по 31 октября 2021 года покупки на маркетплейсе AliExpress Россия (сайте и в мобильном приложении) можно совершать с кешбэком 10%. Участвовать в акции могут пользователи отечественных карт «Мир». Максимальная сумма кешбэка, которую участники смогут получить на одну карту, составит 500 рублей за один календарный месяц и не более 1 000 рублей за весь период проведения акции. В новой акции участвуют все товары маркетплейса, в том числе позиции, представленные со скидкой. Чтобы получить возврат средств, достаточно просто зарегистрировать карту национальной платежной системы, с которой оплачиваются покупки на AliExpress, на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Сравнивать цены

Разница в стоимости одной и той же вещи в разных магазинах может быть очень существенной. Важно лишь найти самое выгодное предложение продавца. Можно лично прогуляться по торговым центрам и сравнить цены, но лучше этого не делать. Во-первых, вы тратите время и половины информации просто не запоминаете. Во-вторых, во время таких прогулок очень высок риск незапланированных покупок. Самое рациональное решение - воспользоваться сервисами-агрегаторами, которые собирают на своих площадках предложения от разных магазинов. Это поможет найти выгодную цену на нужный товар в том числе и в процессе онлайн-шопинга. Не придется самостоятельно «гуглить» нужную вещь, перебирать все сайты, где она есть и сравнивать условия. Нужно лишь понимать, что цены в агрегаторах не всегда актуальны, их нужно уточнять. Иногда низкие цены действуют лишь в определенных случаях, например, если товар покупать в комплекте с другим.

Участвовать в программах лояльности

Для этого нужно зарегистрироваться в программе магазина или бренда, тогда клиент получает дисконт на некоторые виды товаров. Покупателю могут завести бонусный счет, на котором копятся баллы - ими можно оплатить часть покупки. Плюс программ лояльности не только в скидках, их участникам часто доступны закрытые спецпредложения или акции. Свои программы лояльности могут быть не только у магазинов, но и платежных систем. Например, держатели карт «Мир» могут участвовать в акциях и получать скидки и кешбэк до 50% в своем регионе. При этом выгода от программы лояльности суммируется с бонусами банка и дисконтными программами в магазинах. Чтобы стать участником программы, нужно зарегистрировать карту национальной платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», доступном для скачивания в AppStore или Google Play.