Санкт-Петербургская академическая филармония открывает новый сезон Седьмой «Ленинградской» симфонией Шостаковича

Санкт-Петербургская академическая филармония 25 сентября - в день рождения всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича, чье имя с гордостью она носит - открывает концертный сезон. Симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича. Исполнение приурочено также к 80-летию начала блокады Ленинграда: в историю вошла легендарная блокадная премьера Седьмой симфонии, состоявшаяся в Большом зале филармонии. Третье и главное посвящение программы – к 100-летию филармонии. Под знаком этой внушительной даты прошел предыдущий и пройдет нынешний концертный сезон.

Насыщенная концертная программа, сотрудничество с ведущими мировыми исполнителями, организация ярких выступлений и международных фестивалей, проведение онлайн-трансляций, развитие образовательной деятельности становятся возможными благодаря генеральному спонсору филармонии – ПАО НК «Роснефть». Компания активно поддерживает значимые события российской культурной жизни и проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей. Нефтяная компания «Роснефть» оказывает финансовую помощь концертной деятельности филармонии с 2015 года, это сотрудничество продолжится и в новом сезоне.

«ПЕРВЫЙ СЕЗОН ПАНДЕМИИ ПЕРЕЖИЛИ ДОСТОЙНО»

«Мы пережили этот первый сезон пандемии и, как нам кажется, пережили мы его достойно,- отметил заместитель художественного руководителя филармонии Николай Алексеев. - Надеемся, что предстоящий сезон будет во всех смыслах легче. И уже во второй половине, особенно в последней трети предыдущего сезона к нам стали приезжать, наконец, вновь крупные зарубежные музыканты. Безусловно, Петербургская филармония по своему статусу не может обходиться только, хоть они и блестящие, отечественными музыкантами. К нам стали приезжать и Шарль Дютуа, Люка Дебарг и, конечно же, Джойс ДиДонато, Джошуа Белл».

Из ближайших концертов начинающегося сезона Николай Алексеев отметил выступление Андраша Шиффа (сразу в двух качествах - дирижера и солиста). Также заместитель художественного руководителя филармонии обратил внимание на сентябрьский концерт Юлии Лежневой.

С Заслуженным коллективом России наряду с художественным руководителем и главным дирижером Юрием Темиркановым и дирижером оркестра Николаем Алексеевым также выступят: Ион Марин, Александр Лазарев, Элиаху Инбал, Зубин Мета, Ганс Граф, Даниэле Гатти, Джон Нельсон, Кристоф Эшенбах, Инго Метцмахер, Феликс Коробов, Андрей Борейко и другие. Солисты: пианисты Элисо Вирсаладзе, Михаил Плетнев, Лейф Ове Андснес, Борис Березовский, Николай Луганский, Кирилл Герштейн, Гаррик Ольссон, Люка Дебарг, Бехзод Абдураимов; скрипачи Никита Борисоглебский, Алина Ибрагимова, Эммануэль Чкнаворян, виолончелист Киан Солтани и другие исполнители.

ВОКАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

«Самый главный и самый яркий концерт октября - это очередное сольное выступление в Петербургской филармонии Джойс ДиДонато. Вокальной звезды первой величины, - отметил Николай Алексеев. - Она впервые в Петербурге, в филармонии выступила в июне и для нее просто подлинным открытием было то, как горячо, искренне и как восторженно ее встретила петербургская публика. Она ее просто покорила. И сразу после июньского концерта мы начали строить планы на будущее, и вот уже в октябре она возвращается к нам вновь».

2021 год — юбилейный не только для Филармонии, но и для Академического симфонического оркестра: начавший историю как симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, коллектив отмечает 90-летие со дня основания. Этой дате в прошлом сезоне был посвящен тематический цикл, который объединил программы главных дирижеров, возглавлявших оркестр в разные годы: Николая Рабиновича, Арвида Янсонса, Александра Дмитриева, Карла Элиасберга. В новом сезоне программа первого в истории коллектива главного дирижера Гейнца Унгера прозвучит под управлением Алана Бурибаева (солист — Александр Гиндин); завершится юбилейный год исполнением программы Юрия Темирканова, возглавлявшего оркестр с 1968 по 1976 год: в рамках Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» она прозвучит под управлением Николая Алексеева (солист — Златомир Фанг).