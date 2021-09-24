После ареста Пучдемона в Южной Европе начались массовые митинги

В 2017 Пучдемон был одним из вдохновителей референдума о независимости Каталонии. Фото: REUTERS

23 сентября 2021 итальянская полиция схватила депутата Европарламента и бывшего президента Каталонии — Карлеса Пучдемона. В 2017 году он был одним из вдохновителей референдума о независимости Каталонии, после которого был вынужден бежать за границу, в Брюссель. С тех пор Испания добивается ареста 58-летнего политика, считая его сепаратистом и опасным преступником.

Наручники на Пучдемоне сомкнулись, стоило ему прилететь в Альгери — столицу итальянского острова Сардиния. Здесь должен был состояться каталонский этнофестиваль (часть местных жителей исторически говорит на соответствующем языке). Однако итальянская полиция арестовала Пучдемона, едва он сошел с трапа самолета, по международному ордеру, выписанному в Мадриде.

Сардинцы каталонского происхождения с утра пятницы начали массовые протесты. К ним присоединились и активисты на другом берегу Средиземного моря — в Барселоне. В местных СМИ арест Пучдемона — новость №1. Около тысячи сторонников независимости Каталонии немедленно погрузились на корабль и отправились из Барселоны в Альгери. Ожидается, что в течение суток они высадятся на Сардинии и присоединятся к митингам.

Карлеса Пучдемона арестовали итальянские полицейские. Фото: REUTERS

Сейчас Пучдемон вместе с адвокатом должны предстать перед итальянским судьей, который и решит: экстрадировать ли «бунтаря» в Испанию. Похожая ситуация имела место ранее: в марте 2018 года экс-президента арестовали (опять-таки по запросу Мадрида) в ходе визита в ФРГ. Однако, продержав две недели в тюрьме, отпустили, поскольку германское правосудие сочло дело «политически мотивированным».

Повторится ли нечто подобное сейчас? Италия имеет куда более тесные связи с Испанией, нежели ФРГ. В случае выдачи в Мадрид, Пучдемона, вероятнее всего, ждёт скамья подсудимых вместе с другими подсудимыми по делу о «каталонском сепаратизме».

Ранее в интервью kp.ru Карлес Пучдемон заявил, что в случае обретения независимости Каталония «будет поддерживать дружеские отношения с Россией».