Президент Казахстана выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН

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Все 30 лет своей Независимости расположенный на евразийском перекрестке цивилизаций Казахстан выстраивал сбалансированную и конструктивную внешнюю политику. Этой политике республика привержена и сегодня, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему «Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее – в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности ООН».

Стоит напомнить, что в прошлогоднем выступлении на дебатах Организации Объединённых Наций президент Казахстана подчеркнул, что за три десятилетия существования независимого Казахстана страна приняла участие в работе всех ключевых органов ООН, продвигая такие приоритеты, как урегулирование конфликтов, ядерное разоружение, борьба с терроризмом, межконфессиональный и межэтнический диалог, защита интересов развивающихся стран. Токаев отметил, что «дефицит доверия токсичен для развития международных отношений».

В нынешнем году президент Казахстана сделал акцент на трёх основных вызовах, с которыми столкнулся современный мир. Это необходимость восстановления после пандемии COVID-19, климатический кризис и гуманитарная ситуация в Афганистане.

«Более 130 миллионов человек живут в условиях крайней нищеты»

По словам казахстанского лидера, экономические и социальные последствия пандемии остаются тяжёлыми. Резко выросла безработица, более 130 млн человек живут в условиях крайней нищеты, «десятилетия прогресса в области развития могут быть сведены на нет».

Токаев считает, что пандемия выявила уязвимость человечества и сделала очевидным решающее значение международной солидарности. «Мы должны восстановить более справедливый, устойчивый и гуманный мир, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Мы должны начать с обеспечения всеобщего и справедливого доступа к вакцинам. Этот вопрос должен быть решён с точки зрения глобальной этики и солидарности».

Президент Казахстана предложил незамедлительно расширить глобальный доступ к вакцинации и подтвердил готовность поделиться казахстанской вакциной QazVac с другими странами.

Казахстанский лидер также отметил, что по оценкам Всемирной продовольственной программы, в нынешнем году порядка 270 млн жителей Земли столкнутся с нехваткой продовольствия. Опыт Казахстана в сфере снабжения граждан продуктами питания может оказаться полезным для других стран.

«Казахстан является крупным производителем и экспортёром зерна и одним из основателей Исламской организации по продовольственной безопасности, четвёртая Генеральная ассамблея которой состоялась в прошлом месяце в нашей столице, – сказал президент республики. – Мы приглашаем иностранных инвесторов присоединиться к нам для создания лучшего будущего для устойчивого сельского хозяйства».

Однако устойчивое развитие государства зависит не только от степени продовольственной безопасности и в целом от экономического роста, но и от политического развития. За 30 лет Независимости Казахстан зарекомендовал себя на международной арене как государство, укрепляющее приверженность демократии и предпринимающее последовательные шаги для более широкого участия граждан в управлении страной.

«Мы не можем останавливаться на достигнутом. Наша цель – дальнейшее повышение эффективности государства, прозрачности и конкурентности политического процесса. Политические и экономические реформы будут иметь дальнейшее динамичное развитие. В январе этого года Казахстан ратифицировал 2-й Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, отменяющий смертную казнь. В июне правительство утвердило План первоочередных мер в области прав человека, в котором заложена долгосрочная институциональная основа. В тесном сотрудничестве с нашими международными партнёрами мы прилагаем все усилия для искоренения торговли людьми, что требует исключительного глобального сотрудничества. Мы выдвинули свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы. В случае избрания Казахстан будет стремиться внести реальный вклад в работу Совета», – заявил президент Казахстана.

Борьба за климат и воду

Касым-Жомарт Токаев бьёт тревогу по поводу рекордно высокого содержания углекислого газа в атмосфере, следствием которого сегодня становятся масштабные лесные пожары, циклоны, наводнения и засухи. «Климат Казахстана как наиболее крупной страны, не имеющей выхода к морю, изменяется быстрее, чем в среднем по миру, что угрожает нашему населению и экономике. За последние 75 лет средняя годовая температура повысилась на 2°C, в настоящее время серьезные засухи случаются дважды каждые 5 лет», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на эти вызовы, Казахстан намерен к 2060 году достичь углеродной нейтральности. Первым шагом станет намеченный на октябрь старт национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, направленной на снижение энергоёмкости ВВП на 50% по сравнению с уровнем 2008 года.

Другой проблемой, в особенности характерной для центральноазиатских государств, является дефицит водных ресурсов.

«В рамках партнёрских отношений мы фокусируемся на проблемах Центральной Азии, связанных с водными ресурсами, включая нехватку воды, ухудшение её качества и неэффективное использование. Водная безопасность нашего региона неразрывно связана с энергетикой, продовольствием и окружающей средой. Несмотря на различные интересы других государств, Казахстан по-прежнему предлагает создать региональный водно-гидроэнергетический консорциум в целях координации имеющихся стратегий для достижения общих целей», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Афганский вызов

Касаясь ситуации в Афганистане, президент Казахстана поддержал призыв Совета Безопасности ООН к формированию в этой стране инклюзивного и представительного правительства путём переговоров.

«Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми. Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы. Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что Казахстан обеспечил временную передислокацию Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и других отделений ООН в этой стране. Республика также готова предоставить логистическую платформу для доставки в Афганистан гуманитарной помощи.

Выступая с трибуны ООН, президент Казахстана затронул другие актуальные вопросы международной повестки, включая деятельность в сфере разоружения.

Напомним, что в год юбилея Независимости Казахстана в республике отмечают ещё одну значимую дату – 30-летие закрытия печально знаменитого ядерными испытаниями Семипалатинского полигона. К моменту коллапса Советского Союза республика занимала 4-е место в мире по количеству ядерного оружия, добровольный отказ от ракет подчеркнул миролюбивый курс нового государства.

В нынешнем выступлении на Общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев настоятельно призвал государства, обладающие ядерным оружием, взять обязательство полностью избавиться от самого смертоносного оружия к 2045 году, когда Организация Объединённых Наций будет отмечать 100-летний юбилей.