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Экономика24 сентября 2021 15:45

Больше половины россиян за развитие атомной энергетики

Причем, за последние три года поддержка «мирного атома» выросла
Павел ЧЕРНЫШОВ
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74% россиян поддерживают развитие атомной энергетики в нашей стране считают, что атомную энергетику нужно развивать или сохранить на нынешнем уровне. Таков ключевой результат опроса «Левада-центра», проведенного в конце августа. В исследовании приняло участие почти четыре тысячи человек во всех федеральных округах страны.

«Важно подчеркнуть, что 51% россиян выступают именно за дальнейшее развитие атомной отрасли, причем доля сторонников развития атомных технологий выросла за последние три года с 48% до 51%, - отметил директор «Левада-Центра» Денис Волков. - Также более половины опрошенных - 56% - согласны с тем, что атомная энергетика – это «зеленый», чистый вид производства электроэнергии. За последние три года этот показатель остаётся на высоком уровне. Укрепляется мнение о том, что атомную энергетику необходимо активно развивать».

Отметим, что самый высокий уровень поддержки атомной генерации зафиксирован в Санкт-Петербурге — 81%. В Центральном и Сибирском федеральных округах 75% населения считают, что атомную энергетику нужно развивать или сохранить на нынешнем уровне. В Москве и оставшихся федеральных округах уровень поддержки держится также на высоком уровне – от 71 до 74%.

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