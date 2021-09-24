Главный самогонщик Китая получил пожизненный срок

Бизнесмена осудили за то, что в течение почти 15 лет он регулярно принимал деньги и дорогие подарки в качестве взяток

Самый жесткий приговор вынесли 23 сентября 2021 в Китае. Бывший председателя правления компании Kweichow Moutai Company Limited Юань Жэньго получил от суда провинции Гуйчжоу пожизненный срок за коррупцию. Бизнесмена осудили за то, что в течение почти 15 лет он регулярно принимал деньги и дорогие подарки в качестве взяток.

65-летний Юань Жэньго поступил на работу в Kweichow Moutai в 1974 году и с тех пор неуклонно поднимался по карьерной лестнице. Начав как простой работник производства, со временем он получил почетное звание «мастер алкоголеварения» и дорос до высоких должностей. Китаец возглавлял совет директоров корпорации с 2000 по 2018 год, а потом удача отвернулась от него. В 2019 году мужчину выгнали со всех работ, исключили из партии, а затем и вовсе взяли под стражу.

По версии следствия с 1994 по 2018 год он регулярно участвовал в коррупционной деятельности, "накопив" таким образом более 17 миллионов долларов. Одним из эпизодов стала помощь бывшему заместителю председателя провинциального правительства Гуйчжоу Ван Сяогуану в создании нелегальных магазинов, в которых торговали дефицитным алкоголем в обход налоговых органов. Вообще же, по данным следствия, «многие дистрибьюторы компании пытались установить неформальные отношения с Юань Жэньго, чтобы тоже иметь возможность получить доступ к незаконным схемам обогащения».

Впрочем, преступнику еще повезло, ведь его могли и расстрелять. Возможно, суд учел раскаяние и признание вины со стороны Юань Жэньго и то, что он активно возмещал нанесенный государству ущерб. Кстати, за время антикоррупционного расследования было уволено 11 топ-менеджеров компании.

Kweichow Moutai довольно известна не только в Китае, но и за его пределами. Она производит байцзю - похожий на водку алкогольный напиток со специфическим вкусом крепостью от 40 до 60 градусов. Однако «самогонка» у компании не простая, а элитная - бутылочка горячительного стоит около 130 долларов, а некоторые экземпляры могут продаваться за несколько тысяч баксов. Как утверждают производители, Moutai делается по уникальной рецептуре в провинции Гуйчжоу только на воде из речки Чишуйхэ. С учетом того, что местные бизнесмены обожают угощать своих партнеров Moutai, не удивительно, что это байцзю стало очень популярным в Поднебесной. Кстати, этот напиток был любимым напитком Мао Дзедуна, а в 1951 году его объявили национальным алкоголем КНР.

Несмотря на то, что байцзю не слишком популярна за пределами КНР, Kweichow Moutai стала известна благодаря ошеломительному росту ее акций на бирже, из-за чего она вошла в десятку крупнейших компаний страны по рыночной стоимости. Среди производителей алкоголя Kweichow Moutai в 2017 году стала самой дорогой компанией в мире, обойдя даже такого гиганта как Diageo (пиво «Гиннесс», виски «Джони Вокер», «Вайт Хорс» и другие).

Саму корпорацию можно с определенной уверенностью назвать госпредприятием, ведь большая часть ее акций принадлежит Гуйчжоу, а компания еще и постоянно дарит свои доли властям провинции. Например, в конце прошлого года она передала региональному правительству акции на сумму $14 миллиардов, а также регулярно жертвуют средства на различные проекты. Кстати, из-за этого обычные акционеры уже подавали в суд на руководство корпорации, обвиняя его в неэффективном расходовании средств.