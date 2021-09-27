Остап Бендер из Нижнего

В последнем десятилетии возродилось старое, из лихих девяностых, серийное мошенничество с заемными под гигантские проценты деньгами и последующим исчезновением или лже-банкротством должника. Раньше так промышляли многие – от братков-индивидуалов до МММ и Менатепа, а ныне этот способ отъема больших денег у гражданского населения возродил некто Марат Айдагулов, 1980 года рождения.

Примитивная, на первый взгляд, «схема Айдагулова» работает с начала 2010-х и замечательна она тем, что при незначительных расходах позволяет изымать у граждан многомиллионные накопления, оставаясь при этом на свободе. Методы изъятия различаются лишь техническими способами осуществления.

Итак, один из методов. В 2012 году молодой нижегородец Марат Шамильевич Айдагулов знакомится с семьей москвича Олега Смирнова и далее по примеру «бабе – цветы, дитям – мороженное» становится вполне доверенным человеком. Выяснив, что у семьи Смирнова и его ближайших родственников имеются определенные накопления, Айдагулов предлагает Олегу Смирнову и его тестю дать ему, Марату Айдагулову, 40 миллионов рублей в долг под очень высокие проценты. Мол, бизнес выгодный есть и так далее. И Марату поверили, и заняли деньги, оформив займ расписками и договорами.

Та самая расписка Айдагулова.

Далее все происходит по накатанной. Айдагулов исчезает из поля видимости семьи Смирнова, а в 2016 году объявляет себя банкротом и посылает подальше кредиторов.

Решение суда о признании М.Ш. Айдагулова банкротом.

А чтобы кредиторы раз и навсегда забыли про утерянные накопления, Марат Шамильевич написал заявление в СК РФ и сообщил журналистам о том, что тесть Смирнова тогдашний член Совета Федерации, а ныне пенсионер, Валерий Шнякин якобы вызвал его в свой кабинет и «заставил написать расписку о том, что Айдагулов занял у Смирнова 40 миллионов рублей» (не бил, конечно, а просто взглядом заставил, загипнотизировал), а теперь вот еще и угрожает. Разумеется, доказательств никаких и поэтому правоохранители в возбуждении дела в отношении его кредиторов Айдагулову отказали. Но пресса подхватила вброшенный фейк, и семья Смирнова предстала в виде ростовщиков и вымогателей. В итоге, денег от лже-банкрота кредиторы так и не дождались.

Однако, история с 40 миллионами – это лишь веха на большом пути профессионального заемщика и лже-банкрота Марата Айдагулова. Как уже указывали коллеги, десятки обманутых россиян на протяжении многих лет пытаются получить от «видного общественного деятеля» Марата Шамильевича Айдагулова свои «заемные» деньги. Хотя бы часть. Но увы безуспешно:

«Так 16 октября 2015 постановлением следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду было возбуждено уголовное дело № 104887 в отношении Айдагулова по фактам мошенничества. В январе 2016 года дело передано в 1-й отдел СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО МВД России по г. Москве и объединено с еще одним уголовным делом, возбужденным по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а потерпевшим стал гражданин Сулейманов Р.Р., у которого Айдагулов занял целых полтора миллиона долларов). Объединенному делу был присвоен номер 11601450600000051.В дальнейшем, в ходе следствия, Сулейманов, вдруг, заявил, что Айдагулов, все-таки, погасил ему долг в размере… 37 млн.руб. и он претензий к нему больше не имеет.

В 2017 году результате уголовное дело вернули в Нижний Новгород, где быстро переквалифицировали с тяжелой 159-й статьи УК (Мошенничество в особо крупном размере) на совсем легкую – 177 статью УК (Злостное уклонение от кредиторской задолженности) после чего Марат Айдагулов признал себя виновным и дело… закрыли в связи с истечением срока давности.

Постановление о прекращении уголовного дела в отношении М.Ш. Айдагулова по нереабилитирующим обстоятельствам.

А раньше, в 2010 году Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода рассматривал еще одно дело теперь уже по иску Аршинова Альберта к тому же Айдагулову Марату Шамильевичу и постановил взыскать с Айдагулова Марата Шамильевича в пользу Аршинова сумму долга 2 769 272.41 руб. По заявлению Аршинова А.В. было возбуждено уголовное дело № 201051 от 16.09.2015г. по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и Айдагулов (!!!) признал себя виновным. В дальнейшем, в 2016 году Аршинов А.В. «вдруг» написал отказ от претензий к Айдагулову после того, как «узнал», что Айдагулов якобы передавал все это время деньги для погашения Аршинову своему отцу, а тот, «просто забывал» передать их Аршинову.

В том же 2010 году гражданин Мухетдинов Д.В, которому Марат Айдагулов был (и, наверное, остался) должен 18 миллионов рублей, подавал исковое заявление в Автозаводский районный суд с требованием регистрации договора залога с Айдагуловым на имевшееся тогда у заемщика имущество. Однако, суд отказал и, по сути, снова подарил гражданину Айдагулову еще 18 миллионов рублей, когда-то принадлежавших потерпевшему Мухетдинову».

И сейчас, когда выяснилось, что гражданин Айдагулов – профессиональный серийный заемщик, зарабатывающий немалые деньги на простом невозврате долгов, то оказалось, что и банкрот-то он не настоящий.

Так 31 декабря 2020 года Арбитражный суд Нижегородской области установил, что банкрот Айдагулов «скрыл наличие расчетного счета в АО «Райфайзенбанк» №4087978101000603844, отсутствующий в материалах дела о банкротстве и имея финансовую возможность для погашения задолженности уклонялся от погашения задолженности». То есть, гражданин Айдагулов оказался лже-банкротом.

И когда стало известно, что к «банкротству» Айдагулова у закона есть вопросы, Марат Шамильевич, вероятно испугавшись перспективы лишиться «заработанного», начал активно оказывать давление на тех, кто все еще продолжал настаивать на возвращении собственных денег. Доходило даже угроз убийством.

Так нижегородец Алексей Пиголкин, у которого сложились с Айдагуловым «неурегулированные денежные отношения» обратился в Управление МВД России по Нижнему Новгороду с заявлением о том, что Марат Айдагулов угрожает ему убийством, а также физической расправой всей его семье. И подтвердил заявление доказательствами в виде СМС и телефонных разговоров.

В адрес семьи другого кредитора Айдагулова, о котором мы писали выше, Олега Смирнова также поступали анонимные угрозы. А некие граждане, представляющиеся журналистами, громко выясняли откуда в семье зятя бывшего сенатора такие большие деньги, не упоминая о том, что Олег Смирнов занимал Айдагулову собственные деньги, а не деньги тестя-пенсионера. Судя по приведенным фактам, шантаж также не чужд гражданину Айдагулову.

Так в марте 2019 года в защиту Марата Айдагулова выступил депутат Госдумы, потребовав от Генпрокурора РФ «проверить источники доходов граждан, занимавших деньги Айдагулову, и их родственников».

Теперь, когда методы Айдагулова по изъятию денежных знаков у граждан, стали относительно понятны, у меня возникает естественные вопросы. Каким образом гражданин Айдагулов, после всех уголовных дел, судов, лже-банкротств, откровенных обманов кредиторов и угроз в их адрес продолжает находится на свободе и прекрасно себя чувствует? Почему все суды благополучно заканчивались по сроку давности или другим странным причинам, уголовные дела как-то сами собой рассасывались, арбитражи банкротили Айдагулова только тогда, когда он успевал почти все продать или переоформить? Заметьте, все судебные и правоохранительные инстанции, где оказывался Марат Айдагулов и откуда он благополучно исчезал целым и невредимым, находятся в Нижегородской области, откуда и сам Марат Шамильевич родом. Именно там находились все мифические проекты Айдагулова, под которые он занимал деньги, и там же располагается крупный бизнес его отца Шамиля Айдагулова – видного общественного деятеля Нижегородской области. Наверное, совпадение?

Остается только рекомендовать всем, у кого есть хоть какие-то накопления, быть максимально осторожными, если с вами начнет активно «дружить» темноволосый молодой человек по имени Марат, а потом предложит занять ему все ваши деньги под о-о-о-чень большие проценты. Сразу гоните товарища и звоните в полицию. Кстати, а руководству ГУ МВД РФ по Нижегородской области в лице генерал-майора Юрия Арсеньева, думаю, имеет смысл обратить внимание на бурную деятельность Марата Айдагулова, так как количество «жертв» профессионального заемщика-банкрота растет именно в этом субъекте Федерации.

Теги: Валерий Шнякин, Марат Айдагулов, Олег Смирнов, мошенничество, Нижегородская область, криминал.