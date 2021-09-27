Отпускной сезон -2021: Как изменились наши путешествия за полтора года ковидных ограничений

Уже очевидно, что туризм от коронавируса не умер. Ни международный, ни тем более внутренний. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирный день туризма – праздник, который отмечают 27 сентября вот уже больше 40 лет, с 1979 года. Но есть ли что праздновать? Может, в этот день впору выражать соболезнования всем, кто работает в индустрии путешествий? Авиакомпании, туроператоры, отели пострадали от пандемии больше других отраслей экономики. С таким настроением может быть и уместно было встречать Всемирный день туризма год назад. Сейчас – точно нет.

Уже очевидно, что туризм от коронавируса не умер. Ни международный, ни тем более внутренний. Да, он сильно изменился, и прежним уже наверняка не будет. Все эти ПЦР-тесты и QR-коды, полеты в масках и шведские столы в стиле шоу «за стеклом», похоже, с нами надолго. Как и взлетевшие цены: на международные перелеты – из-за дефицита рейсов, на российские отели – из-за наплыва желающих отдохнуть.

Сложностей у туристов из-за пандемии, безусловно, прибавилось. Но по случаю праздника kp.ru вместе с экспертами туристического рынка нашла поводы для оптимизма. Что в наших поездках изменилось к лучшему по сравнению с прошлым годом? А что – даже в сравнении с доковидными временами?

ЦИФРА

67% путешественников остались довольны летними поездками 2021 года.

По данным опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.

МИР ОТКРЫВАЕТСЯ

Год назад, в сентябре 2020-го, из всех курортных зарубежных стран россияне могли летать только в Турцию. Сейчас – почти в 50 государств мира! Среди них есть и популярные пляжные направления – Египет, Эмираты, Кипр, Хорватия, и курорты мечты вроде Мальдив, Сейшел, Мексики и Доминиканы (полный список и условия въезда – на kp.ru в разделе “Туризм”). Границы открываются, самолеты снова летают. Да, формальностей и расходов стало больше. Но – было бы желание.

Однако есть страны, которые все еще не доступны большинству отпускников. Сильнее всего россияне скучают по Италии, а также по Чехии, Испании, Германии, Франции и острову Бали. Рейтинг самых долгожданных маршрутов составили эксперты сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Вполне логично, что больше всего в нем европейских стран: в ЕС до сих пор не признан «Спутник», и приехать в Старый Свет, за редкими исключениями, могут только обладатели вида на жительство (ВНЖ), бизнес-приглашений, те, кто летит на лечение, учебу или к близким родственникам. Да, самые нетерпеливые находят лазейки и пересекают границы и без этих оснований. Но официально российских туристов в Европе ждут лишь в Греции, Хорватии, Черногории, Сербии, Албании, Венгрии, Эстонии и на Кипре, а еще на португальском острове Мадейра. Хотя – по сравнению с прошлым годом – и этот список радует.

Год назад, в сентябре 2020-го, из всех курортных зарубежных стран россияне могли летать только в Турцию. Сейчас – почти в 50 государств мира! Фото: Shutterstock

И В РОССИИ ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ!

Отношение к поездкам по России изменилось коренным образом. Никогда еще внутреннему туризму не уделялось столько внимания – и не вкладывалось в него столько денег. В 2021 году появился национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а это 529 миллиардов рублей их федерального бюджета. Уже год как работает программа туристического кешбэка: 1,6 миллиона отпускников получили компенсации за поездки по стране, в общей сложности 6,7 миллиарда рублей. Туроператоры же получают субсидии за чартеры в российские регионы. По стране в 2021 году успели попутешествовать 63 миллиона туристов, отчитались в Ростуризме.

Конечно, дело тут не только и не столько в пандемии и ограничениях на международные поездки. В большей степени – в активности Ростуризма и пристальном внимании властей к этой сфере.

И да, проблем куда больше, чем достижений. Но тем не менее: в лентах соцсетей такого количества фото из разных уголков страны не было никогда. Горные каньоны Дагестана и улицы древнего Дербента, Куршская коса и уютные особняки балтийских курортов, морские звезды на песчаном пляже Белого моря и огромные крабы на Сахалине.... Места называю не случайно, именно эти регионы привлекли летом 2021 года заметно больше туристов, чем раньше.

Путешествия на Байкал и Сахалин стали дешевле и проще – появились чартеры, запущенные туроператором TUI Россия. Пока перерыв на межсезонье, но зимой чартеры снова будут.. Как и на горнолыжный курорт Шерегеш, и на Кольский полуостров в сезон полярных сияний. А в 2022 году планируются чартеры на Камчатку, которая из-за дороговизны пока остается лишт в мечтах у многих путешественников.

Глава Ростуризма Зарина Догузова резонно считает, что туристические чартеры на российские курорты должны летать не только из Москвы:

- Я верю в Кольский полуостров, это невероятно красивый регион, тундра фантастическая. Шерегеш — один из лучших наших горнолыжных курортов, который активно развивается. Еще один важный момент, над которым мы работаем, - чтобы чартеры стартовали не только из Москвы. У нас более 70% перелетов идет через Москву. И мне бы хотелось за счет чартеров решать проблему связанности страны.

КОМПЬЮТЕР С ВИДОМ НА МОРЕ

Удаленная работа, от которой поначалу многие из нас взвыли во время первой волны коронавируса, в итоге оказалась подарком. Оказалось, что не надо быть фрилансером из инстаграма, чтобы сидеть с ноутбуком на пляже. Работу вне офиса освоили россияне самых разных профессий, от педагогов и бухгалтеров до топ-менеджеров и фитнес-тренеров. Сначала вынужденно, дома в изоляции. Потом на даче. А потом и на море – хоть в Сочи, хоть в Анталье. Именно пандемия подтолкнула компании осваивать онлайн-технологии. Далеко не все полностью перешли на удаленку. У многих гибридный график: часть времени в офисе, часть дома (или на курорте, см. инфографику).

- Любители путешествий и до пандемии старались совмещать отдых с работой, например, оставаясь после командировки на выходные дни. В условиях, когда сотрудники компаний могут выполнять свои задачи удалённо, неудивительно, что число желающих сменить свою локацию и изучить новые города и страны возросло, - отмечает Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip. Сервис недавно провел опрос о совмещении удаленной работы с отдыхом – и 62% участников сказали, что такой вариант им очень нравится.

Отношение к поездкам по России изменилось коренным образом. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИНФОГРАФИКА

Сколько денег оставили отпускники на российских курортах

Крым 76 400 рублей*

Анапа 75 500

Сочи 73 000

Санкт-Петербург 62 600

Дагестан 57 700

Кавминводы 57 500

Калининградская область 52 300

...и на зарубежных

Мальдивы 217 600

Греция 201 100

ОАЭ 187 700

Черногория 183 100

Хорватия 167 600

Кипр 136 300

Египет 121 100

Венгрия 107 600

Грузия 98 300

Турция 92 500

По данным Aviasales и Tinkoff Путешествия. Сумма – средние траты российских туристов на каждом курорте в мае – августе 2021 года на проживание, развлечения, питание, транспорт, аренду машины и другие расходы в отпуске, без учета дороги. В большинстве случаев это расходы на 2 человек.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Плохие дороги хуже коронавируса

Что больше всего раздражает туристов в отпуске

40% плохие дороги

18% грязные туалеты

12% ограничения из-за ковида

7% мусор

7% низкий уровень сервиса

6% отсутствие инфраструктуры

6% слишком много туристов

2% плохое отношение местных жителей

2% невкусная еда

По данным опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Куда едут россияне, чтобы работать удаленно

Сочи 13%

Стамбул 11,2%

Санкт-Петербург 9,3%

Cевастополь 7,5%

Москва 6,5%

Ялта 5,6%

Казань 4,7%

Сухуми 3,7%

Ларнака 2,8%

Калининград 1,5%

Геленджик 1,5%

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Цифра показывает долю именно «удаленщиков», а не всех туристов.