Сестра северокорейского лидера назвала условия прекращения войны с Югом

B послании четко прослеживается намек на возможность мирного урегулирования межкорейского конфликта Фото: REUTERS

Ким Ё Чжон - влиятельная фигура в КНДР и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - в ответ на очередной призыв к миру, прозвучавший со стороны президента Южной Кореи, заявила что Пхеньян готов сесть за стол переговоров с Сеулом, но не раньше, чем Юг прекратит проводить враждебную политику по отношению к Северу, сообщает BBC.

– В нынешней ситуации нет никакого смысла объявлять об окончании войны, оставив в неизменности все, что может стать семенем войны между сторонами, которые враждовали более полувека. Необходимо отбросить двуличное отношение, нелогичные предрассудки, вредные привычки и враждебную позицию, оправдывающую собственные действия, при этом нарушая осуществление нашего справедливого права на самооборону. Только когда это предварительное условие будет выполнено, можно будет сесть лицом к лицу и объявить о прекращении войны, – заявила Ким Ё Чжон.

С одной стороны, в послании четко прослеживается намек на возможность мирного урегулирования межкорейского конфликта, с другой же – изобилие предупреждений, размытых требований и общих фраз приводят к мысли, что переговоры вряд ли состоятся в ближайшем будущем.

Формально Корейская война, длившаяся с 1950 по 1953 год, считается неоконченной, поскольку мирный договор между сторонами конфликта так и не был заключен – противостояние Южной коалиции, которую поддерживали США, и Северной коалиции, сторону которой приняли Китай и СССР, завершилось подписанием договора о перемирии.

С тех пор отношения Юга и Севера Кореи постоянно то немного теплеют, то охлаждаются до уровня открытого противостояния. Так, например, в прошлом году по инициативе Пхеньяна перестала действовать прямая телефонная связь между руководством двух стран, однако уже этим летом линию восстановили, заявив о «большом прорыве в понимании» и «росте взаимного доверия».

Недавно президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в очередной раз призвал стороны конфликта официально объявить об установлении мира на полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ким Чен Ына на посту вождя может сменить хрупкая и загадочная девушка

Кто такая Ким Ё Чжон и почему её называют теневым лидером КНДР (подробно)