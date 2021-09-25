Артур Чилингаров: "Дружба на долгие годы и безопасность работы в Арктике - это самое главное"

Артур Чилингаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Артур Николаевич, здравствуйте. Это Гамов.

- А ты звонил – и сорвалось. И я вот только что тебя набирал…

- Я вас поздравляю с днем рождения.

- Спасибо, Саша.

- Вот сколько из своих более чем 80 дней рождения вы отмечали в экспедициях, на льдинах, на Северном полюсе, в Антарктиде и так далее? Можете подсчитать, прикинуть?

- Ну, подсчитать – нет. Но половину, конечно, я был во льдах. А половину – дома. А всем желаю бороться, искать, найти и не сдаваться.

- Скажите, а самый запоминающийся день рождения – какой был?

- На дрейфующей станции «Северный полюс-19». Ледовый остров.

- Это какой год?

- 1969-й.

- А чем так запомнился тот день?

- Раскололась льдина на части. Эвакуация была ночью полярной.

- А, это когда собачка упала в воду?

- Да.

- И вы ее доставали. И спасли. Вы рассказывали как-то... Ну, тогда все спаслись, слава Богу.

- Да. Ты готовься, дрейфующая станция снова у нас будет.

- Когда? Веленгурину тоже сказать – готовиться, да?

- Ну, конечно, конечно.

- Когда мы на дрейфующую станцию на Северный полюс полетим?

- Нет, вы будете организовывать ее, эту экспедицию, а не только полетите.

- Да, конечно! Мы готовы.

- Осенью этой уже, на октябрь месяц планируем пока.

- Ага, ну, наши фамилии – "Комсомольская правда" там есть, да?

- Есть.

- Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы тогда отметили свой день рождения, когда льдина раскололась?

- Не, ну, мы не отмечали. И какое отмечание? Как отмечать? Надо обеспечить безопасность для станции. Для людей. Поэтому…

- А сегодня, Артур Николаевич, как вы отпразднуете своё 25-е октября?

- В семейном кругу.

- Что у вас будет на столе, вот можете сказать? Из деликатесов полярных?

- Да я не знаю. Но рыба-то будет точно.

- Рыба, да. Ага.

- Строганина...

- Строганина?

- Ну, да. Строганина будет точно.

- А где вы ее берете в Москве?

- Ну... Находим. «Экспедиция» есть такая – ресторан такой.

- А, ресторан? Ясно. Скажите, а вам ваши близкие уже успели что-то подарить?

- Ну, да, да я не смотрю, что они там дарят.

- Ясно. Скажите, пожалуйста, вот когда на Северном полюсе вы были - там главное для вас, как я понял, не романтика была, а - безопасность.

- Еще главное там было - работа. И - надо было обязательно спастись, если - какая беда.

- Да... И вот сейчас - пандемия, уныние у некоторых. Дайте рецепт, пожалуйста, спасения.

- Если бы я знал. Сам прошел через это.

- Но вот вы как спаслись? Что нужно делать?

- Ну, слушаться врачей.

- Ага. Вы слушались сейчас, преодолели болезнь - все в порядке?

- Ну, пока да.

- Ясно. Мы молимся за вас. И вот ещё, извините... Все же знают, Артур Николаевич, что у вас волшебная борода. И, если оттуда выдернуть волосок, можно загадать желание. Вот сегодня вы, наверняка, выдерните волосок из своей волшебной бороды - и тогда какое желание для нас, своих поклонников, своих фанатов, закажете, загадаете? Но только чтобы оно сбылось!

- Дружба на долгие годы – это самое главное. Это самое главное – дружба. Безопасность работы в Арктике также – это тоже номер один.

- Понял. Спасибо. Значит, вы хотя бы за неделю нам скажете, чтобы мы с Веленгуриным успели собраться? На Северный полюс.

- Скажу, скажу, конечно.

- Мы полетим прям туда, на дрейфующую льдину.

- Хорошо, договорились, Саша.

- Все, ждем тогда. Ладно, спасибо огромное. Мы вас обнимаем. Я все записал. Какую песню по Радио «Комсомольская Правда» для Чилингарова мы должны передать сегодня?

- Сейчас спрошу здесь у своих... Какую песню, ребята? А поет же хорошо Ваенга: «Я на Север хочу опять». Поет так. Саш, найдешь.

- Ладно. Пропеть не хотите?

- Пропеть, - кто? Эля, можешь? Это моя помощница.

- А, мы с ней и с вами летали в Нарьян-Мар. Мы ждем команды. И готовы - на Северный полюс.

- Договорились.

- Обнимаю, спасибо огромное. Здоровья вам и всего-всего хорошего.

- Спасибо.