Немецкая компания прекратила поставлять газ клиентам из-за роста цен

Столь ажиотажное подорожание газа вызвано сразу несколькими причинами Фото: REUTERS

На фоне выборов в Бундестаг — в Германии разгорается энергетический кризис. Компания Deutsche Energiepool GmbH из Нижней Саксонии объявила о разрыве контрактов на поставку голубого топлива для ряда клиентов (чьё точное количество не сообщается).

Причина — космический рост цен на природный газ, ставших непосильными и для перекупщика в лице Deutsche Energiepool, и для конечных получателей. Так, год назад спотовая (текущая рыночная) стоимость данного топлива в ФРГ составляла 4,80 евро за мегаватт-час, а ныне достигла 75 евро, пишет газета Handelsblatt, и это явно не конец.

Разумеется, большинство оптовых контрактов на поставку заключается не по спотовой, а по твёрдой (долговременной) цене. Поэтому для компании из Нижней Саксонии стоимость газа увеличилась «всего лишь» в три раза. «Продолжать работу далее невозможно из-за экономической нецелесообразности», — сообщает Deutsche Energiepool.

Столь ажиотажное подорожание вызвано сразу несколькими причинами. За последние пять лет импорт газа Германией возрос на 50% (притом, что всё предшествующее десятилетие данная величина была почти стабильна).

Однако теперь на Западе из-за «зелёной истерии» продолжается закрытие атомных и угольных электростанций — а энергетический баланс необходимо как-то поддерживать. Но бесконечно увеличивать закупки самого экологичного — голубого — топлива невозможно. Даже новые поставщики в лице США или ближневосточных стран, связанные контрактами с другими клиентами, не могут нарастить добычу одномоментно. А строительство второй нитки российско-германского газопровода «Северный поток» регулярно срывается из-за политических провокаций со стороны его противников (включая тот же Вашингтон).

При этом использование газа подвержено сезонным колебаниям: зимой его потребляют гораздо больше, а нынешний сезон ожидается куда более холодным, чем прошлый.

Поэтому европейские страны стремятся заполнить газохранилища сейчас: лучше купить его подороже в сентябре, чем столкнуться с отключением отопления в январе. На это накладывается восстановительный рост немецкой экономики (до 2,5% в нынешнем году) — индустрия приходит в себя после локдауна-2020 и нуждается в энергоносителях.

Неудивительно, что спрос на газ в Германии превысил предложение, вызвав скачок цен. Вероятно, это повлечёт и новый виток инфляции в ФРГ (в нынешнем году таковая составила рекордные 4%: даже в финансовый кризис-2008 было меньше). Что, в свою очередь, приведёт к удорожанию товаров первой необходимости.

Так что из-за экономического проблем 16-летнее правление пока ещё действующего канцлера Ангелы Меркель рискует закончиться «потёмками» в самом буквальном смысле.

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