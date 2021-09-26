Чем кормят народ звезды-рестораторы: у Жукова пельмени по 700 рублей, у Собчак - чаша Будды за 500, а у Моргенштерна стейк – за 1300

Гарик Бульдог Харламов открыл сеть стритфудов под названием Hot Dog Bulldog. Фото: Иван МАКЕЕВ

Основной заработок у артистов на сцене. Но подработка никогда не помешает. Чаще всего звезды объявляют об открытии заведений общепита – ресторанов, кафе или закусочных. Часто бизнесом управляют профессионалы, а звезда у них в качестве компаньона – рекламирует и продвигает ресторан, за что получает приличный процент. Но есть и такие артисты, кто сам вложился в открытие ресторанов. Мы перекусили в самых модных заведениях, имеющих звездный статус.

«Руки Вверх»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков самый успешный артист в этой сфере. У него несколько прибыльных проектов. Семь лет назад музыкант с женой открыли собственное производство капкейков, которое вросло в большую сеть кондитерских и онлайн магазин «Любовь и сладости». Обещают, что торты и прочие сладости делают из натуральных ингредиентов, есть у них модные вкусняшки для тех, кто считает калории. С утра до ночи сладким бизнесом управляет жена Жукова бизнесвумен Регина Бурд. Экс-солистка группы «Сливки» уверяет, что качественные ингредиенты на дешевые аналоги не меняют. Поэтому цены здесь выше среднего: плата за то, что не надо контролировать состав, пальмовое масло в пирожное не засунут. Я здесь нашла для худеющей подруги на день рождения легкий и вкусный торт.

Еще раньше – восемь лет назад Жуков открыл свой первый «Руки Вверх бар», а теперь их целая сеть. Лидер «Руки Вверх» объяснил нам: «Успех – в правильно выбранном формате: у нас можно не просто вкусно поесть, выпить и попеть в караоке, а как на машине времени перенестись в атмосферу 90-х и нулевых, когда наши гости были молоды, беззаботны и влюблены». В эти бары я хожу, когда хочется потанцевать в компании уже не молодых, но заводных людей.

Два года назад поющий бизнесмен вложился в гастрономический проект «Папа Жарит Мясо» – это уже более демократичная сеть гриль-баров с открытой кухней, где торгуют шаурмой. Попробовала – вкусно и мяса много.

Цены: Торт клубничный крем-чиз – 4 тыс. 200 руб. (за 2 кг). Пирожное Павлова с малиной – 2 тыс. 240 руб. (за 4 штуки).

«Руки Вверх бар»: салат мимоза по-богатому (с лососем) – 590 руб, пельмешки-пэпешки (с лососем и красной икрой) – 730 руб. Американо – 200 руб.

Шаурма с говядиной – 290 руб.

Моргенштерн

Ресторанные критики не всегда лестно отзывались о ресторане «Kaif Provenance», который открыл рэпер Алишер Моргенштерн с компаньоном бизнесменом Эдуардом Поповым – доли партнеров равнозначны. Заведение находится на последнем этаже офисного здания в центре столицы. Внутри уютно – много зелени, даже фонтан есть, официанты услужливые, меню богатое и дорогое. Оформление блюд красивое, музыка разнообразная – Моргенштерна не крутили. По пятницам и субботам здесь живая музыка – саксофон и фортепиано. В зале днем преимущественно ели респектабельные люди немногим старше 30 лет. Ничего провокационного, как и ничего особенного. Моргенштерн говорил, что на ремонт заведения ушел $1 млн. Сложно вообразить, что вложение отобьется при неполной посадке в ресторане. Впрочем, Алишер же бравировал, что ресторан для него – «классная игрушка: «Это не сделано, чтобы заработать деньги. Если бы я хотел заработать денег, я бы открыл закусочную или бургерную, чтобы школьников кормить».

Цены: Стейк Бавет с запеченным баклажаном и трюфелем – 1290 руб. Салат из свежих овощей – 490 руб. Пицца из фермерских сыров – 690 руб. Американо – 180 руб.

Ксения Собчак

Единственный звездный ресторан, куда лучше бронировать столики заранее по телефону – иначе можно не сесть вечером или в выходной день. А все из-за того, что двухэтажный ресторан «She» часто рекламирует Ксения Собчак. Телеведущую официально назвали амбассадором этого ресторана группы компаний White Rabbit Family. Еще Собчак поучаствовала в «She» финансами – она соинвестор. Внутри стильно, но столики стоят слишком близко друг к другу – слышно разговоры соседей вокруг. Создатели говорят, что кухня у них – гибрид итальянской и японской. Меню небанальное, понравилось обилие зожных блюд и очень вкусные роллы. Для меня плюс – открытая кухня.

Цены: Салат Чаша Будды с авокадо, киноа, кейлом и фалафелем – 540 руб. Роллы (тунец, лосось) – 680 руб. Осьминог с томатами и толченым картофелем – 970 руб. Пицца с авокадо и сырами – 750 руб. Американо - 230 руб.

Гарик Харламов

В сентябре открылась сеть стритфудов под названием Hot Dog Bulldog. Учредители компании солидные бизнесмены – братья Васильчуки и Рустам Хикматуллоев. Резидент «Comedy Club» Гарик Бульдог Харламов не инвестировал финансами в бизнес, но тоже вложился. Имя звезды давно стало брендом, а это тоже стоит немалых денег – Харламов проект активно пиарит, его образ использован в рекламе. Гарик друзьям бизнесменам доверяет, но и свой процент в случае успеха получит. Хот-доги вкусные, но слишком дорогие для уличной еды. По цене одного хот-дога можно пачку вкусных сосисок купить.

Цены: Цезарь дог (соус, помидор, салат, сыр пармезан, сосиска, булка) – 290 руб. Суровый дог (соус, укроп, майонез, овощи релиш, чипсы луковые, карамелизованный лук, помидоры, сосиска, булка) – 310 руб. Гейша в ватсапе дог (васаби, креветочные чипсы, стружка миндаля, салат, сосиска, булка) – 260 руб.

Александр Розенбаум

Чаще всего мы теперь путешествуем по России, поэтому если будете в Питере, то совет – зайдите в «Толстый фрайер». Идеолог и основатель сети пивных певец Александр Розенбаум, а его деловой партнер и совладелец Надежда Любина. Публика здесь демократичная – полно и молодежи, и людей зрелого возраста. Фишка – стилизация п од СССР: весы, доска объявлений «Здесь был Вася», пивной ларек, бидоны в которые наливают пиво. Из плюсов – вкусные колбаски собственного производства, в сезон жарят корюшку, порции приличные, туристам можно купить сувениры – авоськи, тельняшки. Минусов не нашла.

Цены: Колбаски из индейки пряные – 450 руб. Лосось горячего копчения с мини-картофелем – 610 руб. Бутерброд с форшмаком – 190 руб. Американо – 120 руб.

Кто закрылся?

Многие рестораны звезд закрылись, так как не приносили прибыль владельцам. Закрыли рестораны Александры Реввы, Александра Цекало, Ольги Бузовой, Стаса Михайлова, Антона Привольнова и других звезд.

А как у них?

Самый успешный в Голливуде ресторатор - Роберт де Ниро. Актер совладелец крупнейшей в мире сети ресторанов «Nobu» и еще несколько ресторанов в Нью-Йорке. Сандра Буллок для души открыла кондитерскую и бистро «Bess Bistro», где готовят из экологически чистых продуктов, которые выращивают на ранчо актрисы. У Райана Гослинга ресторан марокканской кухни в центре Беверли Хилз. У Сьюзан Сарандон сеть закусочных пол всей Америке, фишка которых – столы для пин-понга в зале, проводятся мастер-классы. Вот это настоящая фишка в общепите.