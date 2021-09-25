Геннадий Зюганов - о встрече с Владимиром Путиным: Носила исключительный характер

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 25 сентября, Президент России в режиме видеоконференции (ВКС) провёл встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. О подробностях мне рассказал Геннадий Зюганов.

- ...Геннадий Андреевич, как прошла встреча с президентом?

- Ну, она исключительный характер носила.

Ситуация кризисная усугубляется. Санкциями обложили со всех сторон. Ты видел новый пакет...

- Да

-...Вообще - вызывающих санкций.

Ну, а если вести речь о нашей программе - она получила поддержку избирателей. Надо уважать выбор граждан. Это принципиальный характер носит.

Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной.

И все, что вы намечаете в этом плане, - сказал я, обращаясь к президенту, - мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать.

Я предложил перейти к социализации, отметив, что коммунисты со своей стороны все для этого сделают.

На первом плане здесь должны быть такие приоритеты, как забота о труженике, о душе, о человеке, и так далее...

И ещё я сказал, что мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию: для женщин 55 лет, доя мужчин - 60. Я сказал президенту, что нынешний пенсионный возраст не дает простора ни молодежи, ни старикам - для нормальной жизни.

- А разговор один на один в режиме ВКС был?

- Нет, договорились, что проведём на следующей неделе.

- Сколько времени продолжалась эта встреча?

- Мое выступление - 15 минут, Путин столько же комментировал. А в целом около двух часов длилась встреча.

- Как президент выглядит, вам показалось? Нормально - внешне? (имеется ввиду самочувствие президента в связи с самоизоляцией - прим.ред)

- Да - да - да.

- Хорошо, да? Понял.

- Ну, нормально. В рабочем состоянии.

- Спасибо. Ждём вас на «Партийную среду» 29-го. (Такая программа выходит на Радио «Комсомольская Правда».)

- Привет Елене Афониной. (Актриса, ведущая Радио «Комсомольская правда». - А.Г.)

- Я передам привет всем вашим девушкам.

- Давай. Пока...