«Она из женщин-приспособленцев»: Боня рассказала, как жена Мамаева изменяла футболисту со своим пластическим хирургом из Германии

Виктория Боня считает Алану Мамаеву женщиной-приспособленцем. Фото: Инстаграм.

Футболист Павел Мамаев развелся со своей женой Аланой в апреле этого года. Супруги расстались с громким скандалом. Алана поймала спортсмена на измене, когда тот находился на сборах в Испании. Павел изменил ей с красавицей испанкой Ирен Гарсиа. Футболист закрутил роман с эффектной брюнеткой, забыв предупредить ее, что у него в Москве есть жена и ребенок. На Алане Павел был женат семь лет.

Супруга футболиста после новости об измене пыталась покончить с собой. А позже рассказывала об экс-супруге нелицеприятные вещи. Между тем, модель Виктория Боня уверяет, что Алана и сама не без греха. Телеведущая уверяет, что жена Мамаева тоже была ему неверна. По словам Бони, Алана изменила Павлу со своим пластическим хирургом.

- Ее подружки рассказывали, какой у неё была роман с хирургом, у которого она вшивала себе импланты в попу в Германии. Она там каждый месяц делала себе какие-то операции, чтобы увидеть его снова. То есть она изменяла Паше, но он ее не поймал, поэтому она чиста. А так как она его поймала, то она жертва, и Паше сегодня приходится все расхлебывать, - рассказала Боня в интвервью порталу Sport24.

Павел Мамаев развелся со своей женой Аланой в апреле этого года. Фото: Инстаграм.

Виктория называет Алану женщиной-приспособленкой, которая думает исключительно о своей выгоде и сама никогда и ничего в жизни не делала.

- Это очень продуманная соска, которая выросла на таких моментах, где бы кого побыстрее подцепить. Интересно, а сменит ли она фамилию? Я думаю, нет. Потому что ей надо сверкать фамилией известного мужа. Она из женщин-приспособленцев, которые никогда в жизни сами ничего не делали. Уверена, что без мужика такие никогда бы не прожили, - считает Виктория.

Боня подчеркивает, что ни в коем случае не оправдывает Мамаева за его измены. Но при этом говорит, что Алане было выгодно ловить мужа на неверности, потому что он всегда заглаживал свою вину дорогими подарками.

- Я думаю, что Паша очень долго терпел, а Алана очень долго им манипулировала. Потому что каждая измена — это покупка Bentley, ей было выгодно об этом узнавать.

При этом Виктория уверена, что Павел – хороший отец, который заботится о детях и обеспечивает их. Алана же, по ее словам, была зациклена только на себе и совершенно не обращала внимания на дочь и сына.

- Пообщавшись с Пашей, я знаю, насколько ей неинтересны свои собственные дети, и как красиво она обыграла роль жертвы, - говорит Боня. - Со слов Паши, она целыми днями сидела в интернете, когда дети были дома. Дети даже говорить нормально не могли, у них были нарушения речи и испорченные зубы, что у сына, что у дочери, такое невозможно было видеть. Слава богу, что молочные зубы меняются. Какая же она интересно мать? Она жена Мамаева — вот ее чемпионский титул. Потому что Мамай в нее вливался финансово, возил на курорты, одевал и обувал.

По словам Бони, Мамаев вытащил свою будущую жену с самого дна. Но даже получив богатого мужа, она не перестала использовать грязные методы и всеми силами старалась извлечь максимум выгоды.

- Это очень гиблый человек, которого Паша вытащил из клубов, тусовок, занюхивающей кокаин и просящей в ломках у первого встречного дозу наркотиков. Мы же все видели это видео, поэтому тут даже не о чем говорить. Рассказывая, что у твоего мужа страпоны, ты, дура, не понимаешь, что это отец твоей дочери — и твоя дочь это будет расхлебывать. Ей настолько пофиг на своих детей, что она об этом не думает. Она заботится только о том, чтобы не упустить Мальдивы и Дубаи каждый год на выходные, - рассказала Боня.

Алана не скрывает, что не раз делала пластику. Фото: Инстаграм.

Экс-супруга Павла Мамаева не скрывает, что не раз ложилась под нож хирурга. Она четыре раза переделывала нос и увеличивала грудь. Кроме того Мамаева вела собственную программу на YouTube, где она обсуждала пластические операции.

До Павла Мамаева Алана была замужем за борцом Александром Липовым. У пары родился сын Алекс. После развода с борцом Алана в 2013 году вышла замуж за Павла Мамаева. После этого она тайно лишила Липового родительских прав, сын Алекс остался жить с ней. В 2014 году у Мамаевых родилась дочь Алиса.

В интервью Алана Мамаева не раз рассказывала, что гордится тем, что она никогда не работала. По ее словам, она и так всегда получает то, что захочет.