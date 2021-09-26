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Общество26 сентября 2021 4:46

Многодетные матери устроили парад в Москве: фоторепортаж

100 невест прогулялись в роскошных платьях в парке «Остров Мечты»
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Москве 25 сентября 2021 года состоялось невероятно красивое мероприятие - парад невест "МногоМама".

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Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Тематическом мероприятие прошло в парке развлечений "Остров Мечты". Участницами шествия стали 100 многодетных матерей, которые вновь надели роскошные свадебные платья.

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Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Все невесты целый день провели в локациях городского променада. В частности, они прошлись по улицам Лондона, Беверли-Хиллз, а также мимо копий Дома Костей Гауди и Колизея.

Девушки не только стали яркими героинями фотосъемок гостей, но еще и получили памятные подарки. Организатором мероприятия выступил Центр помощи многодетным семьям "МногоМама".

Этот парад позволяет мамочкам вспомнить, какие они юные в душе и какими красивыми являются несмотря на заботы и домашние хлопоты.

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