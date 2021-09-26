Американские старшеклассники захотели вернуть рабство

В самом учебном заведении остро отреагировали на инцидент и пообещали с ним разобраться Фото: REUTERS

Ученики одной из старших школ в штате Миссури создали и подписали петицию с требованием возобновить на территории Соединенных Штатов рабство.

Петицию распространили в Интернете, а среди аргументов в поддержку высказанных в документе требований были, например, такие: «Я ненавижу черных», «Я поддерживаю рабство», «Чтобы похудеть, черные могут работать на моем огороде» и другие.

Родители ряда учеников школы обратились в правоохранительные органы с требованием найти и наказать авторов петиции., сообщает USA Today.

В самом учебном заведении остро отреагировали на инцидент и пообещали с ним разобраться, однако заявили, что поскольку дело касается исключительно школьного округа, разбирательство для начала пройдет в школе без привлечения широкой общественности.

В то же время, директор школы Керри Херрен заявила о недопустимости дискриминационных высказываний и пообещала приложить все силы к тому, чтобы разобраться в ситуации.

– Я думаю, что у нас много травмированных учеников, которые обижены, обозлены или разочарованы, – заявила Херрен.

Впрочем, она не уточнила, каких именно учеников она считает обиженными, и в чем может крыться причина озлобленности старшеклассников.

Ранее стало известно, что в свое время родственники нынешнего президента США Джо Байдена, проживавшие в штате Мэриленд, владели рабами. В частности, еще в 1800 году одному из предков Байдена принадлежали два невольника.