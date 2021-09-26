Первый сериал про отца-основателя ВК и Telegram Павла Дурова выпустят в России

Скоро выйдет первый сериал про отца-основателя ВК и Telegram Павла Дурова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он появляется на горизонте изредка и почти не дает интервью, как Виктор Пелевин.

Если фото, то в позе лотоса и в максимально удачном ракурсе — так, чтоб кубики пресса было видно.

Павел Дудов в позе лотоса Фото: Instagram.com

Если цитата, то многозначительная и очевидная, как книги Паоло Коэльо.

Фото: Instagram.com

Он призывает людей кушать больше травки, отказаться от мяса и очистить мозги от «липкой грязи» Netflix и TikTok, чтобы «питать мозг реальными данными».

Но одобряет и благословляет на подобострастные и загадочные документалки про себя («Дуров» на платформе KION).

Павел Дуров не одобряет документальных фильмов о себе.

И, конечно, будет не прочь большого сериала-байопика.

Речь про сооснователя соцсети ВК и мессенджера Telegram — Павла Дурова, которому впервые посвятят многосерийную ленту.

Павлу Дурову посвятят многосерийную ленту. Фото: Кадр видео

Название пафосное, под стать фигуре главного героя, — «Код Дурова». Выпускать проект будет команда, работающая с Андреем Звягинцевым: продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов (компания «Нон-Стоп Продакшн»). Сериал запланирован к выходу на платформе Okko. Кто станет режиссером проекта, пока не сообщается. В основу сценария ляжет книга десятилетней свежести.

В основу сценария ляжет книга десятилетней свежести.

— Одним из наших первых совместных проектов станет экранизация бестселлера Николая Кононова «Код Дурова» (2012), — пояснил Роднянский. — Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей «ВКонтакте» и Telegram и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала.

Полнометражная экранизация «Кода Дурова» должна была выйти еще в 2014 году, но «Нон-Стоп Продакшн» перенесла сроки, заморозив проект. Тогда главной героиней должна была стать «молодая и красивая женщина-юрист», собирающая компромат на соцсеть ВК. Режиссером проекта выступил Федор Бондарчук. Видимо, результат не устроил продюсеров, и его решили переформатировать и докрутить до сериала.