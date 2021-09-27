Андрей Малахов - Александру Митрошенкову: Оставайся всегда разным!

Александр Митрошенков продюсирует программы Андрея Малахова и еще очень много популярных передач на разных каналах. Фото: «Россия 1»

Большое телевидение - это огромный труд и постоянные заботы. Чтобы руководить даже одним проектом, нужно обладать большими способностями, а Александр Митрошенков много лет с большим успехом выпускает всенародно любимые передачи - «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Когда все дома с Тимуром Кизяковым», «Спокойной ночи, малыши». Прогнозы погоды на всех каналах готовит его «Метео-ТВ». «Комсомолка» присоединяется ко всем поздравлениям от друзей, близких и коллег. А вот что написал Александру Викторовичу его друг и коллега Андрей Малахов:

«Дорогой Саша! В тебе удивительным образом соединились жесткий расчет с необыкновенной мечтательностью. Ты делаешь ежедневное ток-шоу «Прямой эфир» с десятками командировок по стране и сотнями героев, рассказывающих удивительные истории своей жизни! И главную детскую передачу, где вечно молодые Хрюша и Степашка желают детям спокойной ночи уже 57 лет.

Ты создал целую индустрию погоды, целую вселенную - практически на всех федеральных каналах идут выпуски прогноза погоды от «Метео-ТВ», но на канале «Культура» можно увидеть исторические расследования «Искателей», продолжающих вечное просветительство Льва Николаева.

Оставайся всегда таким разным! Успехов тебе! С днем рождения! Андрей Малахов».