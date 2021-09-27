Вопрос дня: Где лежат пределы самообороны?

Пределы самообороны в разных странах определяют по-разному... Фото: Shutterstock

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы, глава «Садоводов России»:

- Самооборона - вопрос не только физический, но и философский. Кто-то лопатой по горбу лупит, когда на его участок вступили, а кто-то стреляет. А нужна золотая середина. Если расширять пределы самообороны и упрощать, то завтра любое преступление можно будет самообороной самооправдать. Иногда активную защиту можно спровоцировать. Криминалистика определяет разумные пределы самозащиты.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Суды и правоохранители редко действуют с позиции оправдания людей, защищающих себя, близких и свое имущество. Это советская практика неоправдания тех, кто применил силу при нападении. Но хулиганы и грабители не должны становиться пострадавшими.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Юристы говорят, когда на тебя нападают с палкой, а ты обороняешься ножом, ты уже превышаешь пределы допустимой обороны. Но если угрожают жизни твоей и твоих родных, думаю, не важно, чем ты защищаешься.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Нет таких пределов. Один может сесть за применение ножа в ответ на словесное оскорбление. А другой не сел за вооруженное нападение на семью. Считаю, при прямой угрозе нападения первый выстрел предупредительный, второй - в нападающих.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Лучше лишний раз оборониться, чем потерять кого-то из близких или самому пострадать. У меня был случай, когда мою дверь вскрывали. Я подбегал и выталкивал взашей на улицу, это был вор.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:

- В законе определены параметры самообороны. Но правоохранительная практика нередко рассматривает едва ли не любую самооборону как превышение. Это неверно. В общем образовании должен быть элемент обучения самообороне. И это не только технические цели. Важнее понимать правовую сторону самообороны.