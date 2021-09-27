Бывший муж Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили страстно целовался на премьере фильма «Общага»

Резо Гигинеишвили страстно поцеловался на публике. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Минувшим вечером в столичном кинотеатре «Художественный» прошел показ фильма «Общага» - режиссерского дебюта известного оператора Романа Васьянова. Экранизация романа Алексея Иванова «Общага-на-крови» рассказывает рассказывает о группе студентов, которые живут своей беззаботной жизнью в общежитии, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает все с ног на голову. Действие фильма происходит в 1984 году в Свердловске. Роман Васьянов признается, что ставил перед собой задачу рассказать про то, что «самые сильные часто оказываются самыми слабыми, а самые слабые выживают». Роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин и Геннадий Вырыпаев.

Изначально планировалось, что картина выйдет в широкий прокат в кинотеатрах. Но в итоге создатели приняли решение выпустить его с 26 сентября сразу на трех российских цифровых площадках - KION, Premier и «КиноПоиск HD». А несколькими днями раньше «Общагу» показали в рамках конкурсной программы «Кинотавра», где ее представили члены съемочной группы, включая Никиту Ефремова.

Ефремов-младший был один, без своей любимой девушки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Наконец-то, спустя два года, мы показали «Общагу»! Чисто мужской компанией прошлись по красной дорожке, а дальше… Я уже даже забыл как мы это делали, поэтому смотрел, вспоминая наш путь, героев, команду. Улетаю в Москву в предвкушении показа «Общаги» в «Художественном», - рассказал Никита в Инстаграме.

И на «Кинотавре», и на премьере в «Художественном» Ефремов-младший был один, без своей любимой девушки. Подруга Никиты актриса Мария Ивакова улетела отдыхать в Мексику. Впрочем, молодые люди не раз подчеркивали в интервью, что они, хоть и вместе, но живут каждый своей жизнью. По крайней мере Никита недавно категорично заявил, что пока не готов жениться на Маше. В ответ Ивакова променяла красную дорожку Сочи на солнечные пляжи экзотического Тулума.

Екатерина Варнава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьерный показ в Москве собрал немало звезд: посмотреть «Общагу» пришли Матильда Шнурова, Алена Михайлова, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Таисия Вилкова, Екатерина Варнава, Алика Смехова. Ярким пятном (благодаря пестрому платку и сияющей улыбке) на фоне остальных выделялась Татьяна Лазарева. В последние годы телеведущая вместе с дочкой живет в Испании, где у нее есть дом. Но сейчас она вернулась в Россию. Татьяна стала наблюдателем на выборах в Госдуму в своей родной Новосибирской области. Исполнив гражданский долг, Лазарева с головой окунулась в столичную светскую жизнь. Несмотря на неизлечимую болезнь (Татьяна рассказывала, что страдает язвенным колитом), вид у 52-летней телеведущей был вполне бодрый и цветущий.

Татьяна Лазарева.

Режиссер Резо Гигинеишвили на красной дорожке стал жертвой атаки поклонницы. Одна из зрительниц (вероятно, близкая знакомая Резо) на глазах у фотографов набросилась на экс-супруга Надежды Михалковой и подарила ему страстный поцелуй. Всплеск чувств темпераментной брюнетки явно застал Гигинеишвили врасплох.

На экс-супруга Надежды Михалковой набросилась темпераментная брюнетка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Резо явно не ожидал такой страсти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, сейчас Резо - завидный холостяк, так что вполне может позволить себе подобные шалости на публике. После развода с Надеждой Михалковой Гигинеишвили в 2019 году женился на светской львице Надежде Оболенцевой. Их брак не просуществовал и года. В 2020 году пара начала бракоразводный процесс и довела его до логического конца.