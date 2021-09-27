Европейцам не хватает денег для оплаты счетов за коммунальные услуги

Стоимость топлива достигла своего исторического уровня Фото: REUTERS

С начала года в Европе цена на газ выросла более чем на 250%. А в некоторых странах, например, в Великобритании - на 500%.

Стоимость топлива достигла своего исторического уровня. Эксперты объясняют столь высокий ценовой скачок экономическим кризисом, вызванным коронавирусной пандемией, и погодными условиями.

В Северном море в этом году было почти безветренно. Ветрогенераторы, от которых зависит во многом европейская энергетика, почти не работали. Из-за этого осенью выработка электроэнергии упала на 12%. Турбины ГЭС из-за отсутствия осадков и наполнения рек тоже не удалось запустить, а на солнечные батареи в Европе мало кто делает ставку. Таким образом, производителям пришлось увеличить нагрузку на газовые электростанции, что тоже повлияло на рост цен.

В Испании среднемесячный счет за газ увеличился для среднестатистической семьи с €40 до €108. В связи с этим правительство снизило НДС с 21% до 10%.

В Великобритании пять поставщиков энергии обанкротились. Газовый кризис привел там еще и к дефициту углекислого газа, необходимого для производства газированных безалкогольных напитков.

В Италии планируют пересмотреть методики расчета платы за коммунальные услуги, правительство опасается повышения цен на электроэнергию на рекордные 40%.

Во Франции в декабре будет выплачена разовая экстренная помощь в размере €100 почти 6 миллионам домохозяйствам.

Но все это разовые меры, которые по сути проблем не решают. И сейчас жителям Европы остается только одно – надеяться, что нынешняя зима не будет слишком суровой. Иначе повышение цен на топливо грозит обанкротить европейцев.

По оценкам исследования, опубликованного Европейской конфедерацией профсоюзов, почти 3 миллиона жителей Европы в канун зимы не имеют денег для оплаты счетов за отопление.

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