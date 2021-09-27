Меган Маркл и принца Гарри обвинили в лицемерии

Во время этого выступления на жене принца красовалось белое дизайнерское платье за $4500, а стоимость часов, браслета и серег от Cartier составляла примерно $35500 Фото: EAST NEWS

Чета герцогов Сассекских, приехавшая в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, посвященных вакцинации и борьбе с бедностью, вызвала неудовольствие постоянной сменой дорогих нарядов Маркл и эскортом из внедорожников, ради которого перекрывали улицы города.

Жена принца Гарри, выступающая за справедливое распределение вакцин и помощь бедным странам, настолько увлеклась сменой предметов своего гардероба, что, по словам одного из фотографов, изменений в образе четы было больше, чем в бродвейской пьесе.

– В этом году ожидается, что в мире будет произведено достаточно доз, чтобы выполнить цель вакцинации 70% людей в каждой отдельной стране, но неправильно, что большая часть вакцин до сих пор была поставлена только 10 богатым странам, а не всем. Это просто ненормально, – посетовала Маркл.

Во время этого выступления на жене принца красовалось белое дизайнерское платье за $4500, а стоимость часов, браслета и серег от Cartier составляла примерно $35500.

Вообще же, на мероприятия в Нью-Йорк Маркл явилась с более чем богатым гардеробом - Emporio Armani, Aquazzura, Max Mara, Loro Piana, Manolo Blahnik… Складывается впечатление, что перечислять бренды и модные дома, которые герцогиня взялась представить во время поездки, можно бесконечно. По меткому выражению журналистов, жена принца сделала все возможное, чтобы быть уверенной в том, что ни в один кадр она не попадет в той же самой одежде дважды. При этом, желая показать себя во всем великолепии, Маркл не пренебрегла и теплыми вещами, чем вызвала удивление окружающих, поскольку лето Нью-Йорк и не собирается покидать.

Отдельное неудовольствие вызвали поездки четы по городу, ради которых полиция перекрывала улицы. За Range Rover с затемненными окнами, в котором находилась пара, двигалась вереница автомобилей. Временами до за джипом четы следовало еще десять, поскольку к прислуге и охране герцогов присоединялись и правоохранители.

Так что пожирающие бензин и коптящие небо внедорожники после слов принца Гарри о том, что «изменение климата - это самая насущная проблема», и вовсе выглядели насмешкой.