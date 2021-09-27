«Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь и за кого переживаешь»: президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову исполняется 48 лет

Станислав Поздняков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возможно, это был самый сложный год в карьере президента ОКР Станислава Позднякова. В нем уместилось многое – и вызовы, и нервы, но и победы, и удовлетворение от здорово выполненной сложной работы. И просто огромное человеческое счастье отца за свою дочь.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд CAS постановил, что российский спорт на ближайшие две Олимпиады остается без национального флага и гимна. Несмотря на то, что практически все были уверены, что санкции будут гораздо жёстче и продолжительнее, судебное решение принять было непросто. Еще сложнее было провести команду по краю – не сломать олимпийскую идею, отстоять и сделать реальной большую спортивную мечту, с которой живет каждый атлет. И в то же время сделать сделать так, чтобы в сборную России продолжали верить болельщики. Чтобы страна не отвернулась от своих олимпийцев, и поддерживала Команду ОКР всеми силами.

Здесь надо было стать дипломатом. Каждое слово президента ОКР в таких обстоятельствах могло обернуться по разному. Станиславу Позднякову удалось решить эту задачу, хотя наверняка очень тяжело порой было сдержаться от резкости.

София вместе с отцом — легендарным спортсменом и президентом ОКР Станиславом Поздняковым. Фото: Инстаграм Софии Поздняковой

Были и месяцы сложнейшей подготовки в изменившемся раз и навсегда мире. В обстоятельствах, в которых не готовились еще ни к одной Олимпиаде. Сотни спортсменов, тренеров, врачей, персонала, десятки баз, разбросанных по всей стране – как собрать все это в единое целое? Как оградить ее от пандемии? Как сделать так, чтобы в Олимпийской деревне в Токио-2020 у нас не было ни одного положительного теста? Президенту ОКР и его команде это удалось.

И сами Олимпийский игры. Не только время побед и гордости за чемпионов, но и время волнений, порой несправедливых решений, а иногда и провокаций. В Токио-2020 тоже надо было действовать решительно, порой жестко, иногда рисковать, но при этом не ставить под удар всю команду. Со стороны больше всего это было похоже на дипломатический детектив. Наша Олимпийская делегация во главе с Президентом ОКР вышла из него победителем. Это признали и зарубежные коллеги.

Но были в Токио-2020 два момента, когда Станислав Алексеевич Поздняков позволил себе быть не руководителем со стальными нервами, не чиновником, представляющим огромную страну, а просто отцом. Родителем дочери, которую на этой Олимпиаде ждали главные поединки в карьере. В дни, когда София Позднякова выходила с саблей на олимпийскую дорожку, журналисты и телекамеры все время искали Станислава Позднякова на трибунах. Нет-нет, но мы все поглядывали на Станислава Алексеевича, когда София на пути к своим золотым медалям пропускала и наносила удары. Когда все закончилось и София Станиславовна стала Олимпийской чемпионкой, глядя на это огромное родительское счастье, невозможно было остаться в стороне.

Станислав Поздняков во время чествования спортсменов олимпийской сборной на Васильевском спуске. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь и за кого переживаешь», - напишет потом Станислав Поздняков на своей страничке в Инстаграм под детским фото дочери, когда София выиграет вторую золотую медаль Токио. Это очень важные и очень теплые слова. Но чем это не девиз для всех болельщиков сборной России? Для всех чемпионов огромной страны?

Да, для президента ОКР Станислава Позднякова это было очень непростой год, это точно. Но, кажется, в то же время очень счастливый год. В нем было все – переживания, опасения, эмоции на несправедливость, и в то же время большие радости... То есть все то, что и называется настоящая жизнь. Так что, с Днем рождения, Станислав Алексеевич. Пусть ваш следующий год, тот что с Олимпийскими играми в Пекине, был бы такой же живой. И счастливый для все болельщиков огромной страны.