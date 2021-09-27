ФСБ нашла у готовивших теракты в Уфе бомбы и портрет Бандеры

Были задержаны сразу пятеро 17-19-летних участников неонацистской группировки

Стало известно, что в сентябре 2021 года сотрудникам ФСБ России удалось сорвать подготовку серии террористических актов в Уфе (Башкортостан). Там были задержаны сразу пятеро 17-19-летних участников неонацистской группировки.

- В ходе обыска по местам их жительства и в специально оборудованном тайнике на заброшенной стройке обнаружены: самодельное взрывное устройство, компоненты и инструкция для его изготовления, а также 9 единиц холодного оружия, изображения лидеров Третьего рейха и другая националистическая атрибутика, - сообщает ФСБ России.

У молодых людей нашли рукописный дневник, где они описывают подготовку и планы по осуществлению терактов.

- Кроме оружия в квартире также были найдены компоненты для синтеза взрывчатки и портрет националиста

Степана Бандеры. В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, в террористическую группу школьников вовлек старший 19-летний товарищ. Он сумел внушить друзьям идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, учил навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ.

В ФСБ России отметили, что подростки тренировались по специализированной литературе, где описана тактика боевых действий и "иные знания и навыки для осуществления террористической деятельности".

Подозреваемых отправили под стражу. Им грозят длительные тюремные сроки.

Следователи совместно с оперативниками ФСБ продолжают устанавливать все условия и обстоятельства совершенных преступлений.