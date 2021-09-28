Александр Герчик и его обучающая платформа трейдингу

Его история — это увлекательный рассказ о взлетах, падениях, радостях и трудностях эмигранта, сумевшего из простого таксиста стать «воином» Уолл-стрит. Именно в фильме с таким названием Александр снялся в главной роли.

Начало пути

Итак, молодой одесский предприниматель приезжает в США искать лучшей доли. За плечами – учеба в техникуме, служба в армии, организация кооператива по изготовлению мелкой галантереи.

Чем такой парень может заниматься в Америке? Конечно тем, что доступно и получается лучше всего — работать таксистом. Годы за баранкой прошли в разговорах с пассажирами, особенно интересными были темы с клерками Уолл-стрит. Трейдинг увлекал, манил, заставлял учиться. Предпринимательская жилка и желание стать богатым взяли свое.

Так, Герчик в 1996 году стал слушателем брокерских курсов, где получил лицензию. Затем – обслуживание клиентов в конторе, работа в компании Worldco. Было все — и слив денег, и успех, и пополнение знаний на практике. Здесь пришло понимание — ведение дневника и анализ ошибок дают огромную пользу. Александр стал мечтать о собственной брокерской конторе.

А уже в 2006 году Герчика выбрали из более, чем 2000 кандидатов на роль в фильме «Воины Уолл-стрит». Удостоился он этой чести за то, что за 10 лет своей профессиональной карьеры не имел ни одного убыточного месяца. И был признан самым безопасным трейдером.

Александр является «играющим тренером»: занимается обучением студентов на своей платформе, проводит выездные семинары, записывает мастер-классы. А еще управляет брокерской конторой, самостоятельно заключает сделки. Его сил и желания хватает на множество дел. Оптимист по жизни, он стремится создать когорту высокопрофессиональных трейдеров, сделать профессию будущего массовой.

Мастер и его команда создали уникальную авторскую программу, позволяющую не просто обучаться онлайн с нуля, но и получать первую прибыль уже во время занятий.

90% из более 20000 выпускников его платформы торгуют без убытков, доверяют корифею трейдинга свои деньги и становятся успешными людьми. Если и вы хотите освоить крутое дело, заниматься легальной сферой деятельности и иметь доходный бизнес – добро пожаловать на сайт.

Создание обучающей платформы Герчика

Ко времени съемок в фильме, Герчик уже проводить обучение для начинающих. Успешным опытом биржевой игрок делился на ежегодных семинарах «Курс активного трейдера» в Москве и странах ближнего зарубежья. В 2007 году российские клиенты начали торговать на Нью-Йоркской бирже благодаря московскому офису посреднической компании Hold brothers, с которой сотрудничал Александр.

Затем последовали выступления аналитика и биржевого эксперта Герчика на Российском ТВ. Пришедшая слава и написание книг не мешала продолжать заниматься трейдингом и строить собственную систему обучения.

Первой пробой было создание бесплатного офиса в Туле. После прочтения книги Р. Денниса «Путь черепахи» возникла такая идея, которая воплотилась в долгосрочный проект.

Александр увлекся процессом и пошел дальше.

После открытия в 2012 году своей Форекс компании, получил реализацию и проект «Образовательный центр Герчика». Осуществилась мечта, к которой был путь в долгие 15 лет. Обучение торговли на бирже от гуры трейдинга стало доступным для всех.

Любовью к невероятной профессии трейдера — именно так преподносит торговлю на бирже Герчик — заряжаются все студенты. Не имеет значения — ты профессионал в бизнесе или неоперившийся новичок. Команда коучей вселяет уверенность в том, что успех реален. Для этого просто необходимы усилия, знания, работа над собой.

Зачем успешному и состоятельному трейдеру нужен обучающий проект? Ответ простой – чтобы реализовать себя. И чтобы богатых самодостаточных людей становилось как можно больше.

Подготовка здоровой конкурентной смены сегодня — залог качественных торгов и эффективных сделок завтра. А работать на прозрачном рынке всегда комфортно. А еще Александр Михайлович не скрывает, что на семинарах, мастер-классах учится и сам, видит новые нюансы, оттачивает мастерство и навыки, держится в тонусе.

Мастер считает, что его состояние — это не только заработанные миллионы долларов, но и десятки тысяч учеников. По-разному успешных, пытливых, отважных, рисковых и благодарных. В процессе общения на учебной платформе увеличивается круг единомышленников.

Почему нужно учиться у Александра Герчика?

Потому, что здесь обучают простым правилам — пониманию основных принципов трейдинга и строгому их соблюдению. Вы пройдете путь от начальной точки к глубинному пониманию биржевых торгов. И совершите первые шаги, «примеряя» рынок на себя. А еще получите первую прибыль прямо во время учебы.

Платформа подготовки профессиональных трейдеров — это путь в трейдинг с лучшими наставниками.

Если вы хотите разобраться с особенностями инвестиционной деятельности, научиться ориентироваться на финансовом рынке, достичь успеха в трейдинге, то вам сюда. Безопасный старт с гуру трейдинга позволит выстроить персональную стратегию, избрать инструменты для работы и войти в круг профи.

Человек, попадающий в орбиту Герчика, подпитывается его энергетикой, получает постоянные рекомендации и поддержку благодаря обратной связи. Но, самое главное, что человек получает полноценное обучение и понимание, что такое системный трейдинг.

Здесь вас ждут статьи с обучающими материалами по актуальным тематикам, короткие видеоролики с уроками для экспресс-обучения, мастер-классы, где раскрываются профессиональные секреты. А еще практика – примеры торгов с разбором ситуаций на рынке.

Ежедневные новости финансового мира и анализ мировых рынков каждую неделю помогут держать руку на пульсе.

Вы получите 7 советов для начинающих и информацию, какие 4 шага нужно сделать, чтобы сохранить депозит во время торгов.

Больше 10 авторских программ, предложенных на платформе, рассчитаны на различный уровень подготовки и охватывают все стороны обучения трейдингу. Здесь – и выездные семинары и курсы в разных точках мира, и практические воркшопы, и онлайн занятия. Годовая программа наставничества или «Трейдинг от А до Я за 60 дней»? Каждый желающий найдет здесь свое.

Предлагаемая система безопасного трейдинга позволяет минимизировать риски и стабильно получать прибыль. Это не значить, что зарабатывать на трейдинге можно легко. Но с командой Александра Михайловича не нужно осваивать премудрости биржевой торговли несколько лет, тратя большие деньги. Здесь не просто учат, тренер настолько верит в собственную систему, что вкладывает свои средства в торговые сделки учеников.

Заключение

Стоит добавить, что Герчик — один из немногочисленных русскоговорящих трейдеров, который владеет американскими лицензиями 7-й, 55-й и 63-й серии. А также - Российскими лицензиями профессионального участника рынка. Работа с Мастером такого уровня доставляет удовольствие и вселяет уверенность.

Следуйте за Александром Михайловичем к достижению своих целей. Узнайте от профи, что такое торги на бирже для начинающих. Для реализации мечты в трейдинге необходимы предприимчивость и решительность. Добавьте сюда трудолюбие и дисциплину, и вам покорится биржевая арена. Чтобы стать финансово независимым человеком — приходите на обучающую платформу Герчика. Овладевайте профессией будущего, чтобы чувствовать себя защищенными и уверенными даже во времена кризисов, изменений в мировой экономике и политике.

Вас здесь ждут!