Вернувшееся после 16 лет паузы шоу «Фактор страха» сняли с эфира. Рейтинги оказались провальными

В эфир вышли только три выпуска экстремального проекта. Фото: НТВ

Говорят, возвращения этого легендарного проекта ждали. «Фактор страха», еще в нулевые обаявший публику накалом и захватывающими испытаниями, которые проходили знаменитости из телевизора, вернулся на НТВ. Но меньше, чем через месяц, проект сняли из телесетки. Очевидно, что из-за неудовлетворительных рейтингов — иначе флагманские шоу из эфира, на которые делает ставку канал, не пропадают. «КП» пытается понять, что случилось и почему зритель не поддержал «ФС».

Фото: НТВ

В проекте успели принять участие многие звезды (Сати Казанова, Михаил Башкатов, Анна Плетнева, Настасья Самбурская, Никита Пресняков, Алексей Ягудин, Родион Газманов и много-много ведущих НТВ) и вроде бы снято оно не так уж и скучно. Проделана большая работа по разноплановой съемке — и с летающих камер, и на вертолетной площадке, и так далее. Внутри выпуска было много неформальных бесед с участниками и даже юмора. И все же есть несколько ключевых причин, которые помогли отвернуть зрителя от проекта.

Фото: НТВ

1. Хронометраж и динамика

Непросто смотреть часовой выпуск, экстремальная динамика в котором занимает 30% времени. Современному зрителю, искушенному интернетом, всегда не хватает плотности, событийности, насыщенности эфира. Одно дело, если это «Форт Боярд», где можно наслаждаться антуражем крепости или колоритными харизматичными второстепенными героями. Другое дело — задворки какого-то заброшенного тульского завода. Унылая говорильня и впечатления от «страшнейших» конкурсов попросту убили динамику. Возникало ощущение, что участники проекта просто мучились, но не от испытаний, а от скуки.

Фото: НТВ

2. Картонность

При всем масштабе и размахе не возникало ощущения, что зритель видит нечто эпичное. Все эти поедания коктейля из червей, покатушки на виляющей из стороны в сторону машине и барахтанья в грязи напоминали или квест для офисного планктона, или тимбилдинг-вечеринку с прохождением препятствий, тоже любимое развлечение белых воротничков. Все происходило в щадящем режиме и с натужной драматургией — напряженной музыкой, избыточными и неуместными криками, псевдоволнением, округлением глаз и мнимой угрозой. Конечно, люди у экрана это моментально считывали.

3. Ведущий

Победитель проекта «Маска» Анатолий Цой, наверно, хорошо поет. Но ведущий — это чуть другое. Парень очень старался, и это, возможно, его сгубило. Вместо деликатного ведения проекта и ювелирного сарказма в нужных местах мы увидели полноценного участника шоу, который очень старается нагнетать УЖАС (например, прыгает в песочную горку с тарзанки) за счет крика и сведенных бровей. Увы, это не работает.

4. Качество звезд

При всем уважении к актеру Артему Сучкову и певцу Дмитрию Колдуну, зрителю подсунули соревнование сбитых летчиков, новичков и ведущих телеканала, на котором выходит шоу. Странный микс. Суперзвезд уровня Полины Гагариной, Сергея Шнурова или даже Тимати никто в экстремальных обстоятельствах с личинками во рту не увидел. А хотелось бы.

5. Провал в слоте

Каждая команда играет так, как позволяет соперник. «Фактор страха» бросили в бой с акулами вечернего прайм-тайма. И это тоже было не очень обдуманное решение. Как бы кто не ждал (если вообще помнил) возвращения экстрим-проекта, у конкурентов уже сложилась верная аудитория: по вечерам субботы в это время выходят Максим Галкин и «Сегодня вечером» на Первом, а еще Андрей Малахов и «Привет, Андрей» на «России 1». Тут, как говорится, просто разные лиги.

Фото: НТВ

Тем не менее, отснятыми в библиотеке НТВ остаются еще пять выпусков «Фактора страха». Не исключено, что на безрыбье телеканал запустит их в эфир.