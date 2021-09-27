Путин рассказал, чем займется пятерка предвыборного списка "Единой России": Шойгу, Лавров, Кузнецова, Шмелева и Проценко

Президент рассказал, что лидеры партийного списка возглавят комиссии внутри Единой России. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В понедельник Владимир Путин встретился по видеосвязи с лидерами партийного списка Единой России. Президент поздравил их с победой на выборах.

- Я сам слышал, как из штабов партии раздавались радостные возгласы: «Ура!». Но этот победный боевой клич имеет разные качества. Одно дело – когда все уже сделано, выполнено, мы стоим на развалинах крепости побежденного врача. Другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, но еще не все сделали для достижения победы. Сейчас как раз такая ситуация, - заметил Путин.

Дальше президент рассказал, что лидеры партийного списка возглавят комиссии внутри Единой России:

Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири.

Сергей Лавров - по международному сотрудничеству.

Елена Шмелева - по образованию и науке.

Денис Проценко - по здравоохранению.

Анна Кузнецова - по материнству, детству и семье. «Она будет непосредственно координировать все это прямо в государственной Думе», - добавил президент.

Путин упомянул парламент, только когда говорил о Кузнецовой. Вполне возможно, что остальные четверо свои мандаты передадут другим.