Англичане: «Байден не может по трапу подняться, не споткнувшись, а Путин идет с ножом на медведя»

В мире обсуждают фото с отдыха российского президента в тайге Фото: REUTERS

Фотографии с отдыха президента России разошлись по всему миру. Неудивительно, что народ везде сравнивает своих лидеров с Владимиром Путиным. И сравнения эти, как правило, оказываются в пользу последнего. Так, на сайте британской газеты The Daily Mail под заметкой со снимками Путина и Шойгу из тайги уже почти 500 комментариев «Комсомолка» выбрала самые показательные из них.

Фотографии с отдыха президента России разошлись по всему миру. Фото: REUTERS

«Путин выглядит более здоровым чем Байден и Обама вместе взятые. А может еще и поумнее».

«Да он в гораздо лучшей форме, чем Борис Джонсон».

«А в это время наш президент путает слова и не может подняться по лестнице...»

Неудивительно, что народ везде сравнивает своих лидеров с Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

«Я 20 лет участвовал в холодной войне против России, но Путина уважаю за уверенное руководство страной и ясные, четкие амбиции и цели. А вот Америка как будто заблудилась. Прыгает с одного на другое, и из-за этого постепенно теряет уважение в мире».

На днях сайт Кремля опубликовал фотографии с отдыха президента России в тайге. Фото: REUTERS

«Джо Байден постоянно спотыкается и падает, просто поднимаясь по трапу самолета. А в это время Путин выходит на медвежью охоту с ножом».

После рабочих поездок в Приморский край и Амурскую область глава государства на несколько дней задержался в Сибири, где у него было несколько дней отпуска. Фото: REUTERS

Напомним, на днях сайт Кремля опубликовал фотографии с отдыха президента России в тайге. Дело было в начале сентября — после рабочих поездок в Приморский край и Амурскую область глава государства на несколько дней задержался в Сибири, где у него было несколько дней отпуска.

На сайте британской газеты The Daily Mail под заметкой со снимками Путина и Шойгу из тайги уже почти 500 комментариев Фото: REUTERS

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