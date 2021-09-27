Путин перечислил непобежденных врагов России

В конце президент заявил, что главная цель правительства и нового парламента – это «повышение качества жизни страны» Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил кабмин с победой Единой России на парламентских выборах, но сразу оговорился, что расслабляться не стоит.

- Рано кричать: «Ура», - потому что мы достигли всех целей. Враг еще не побежден, - по-боевому начал президент.

Путин сразу пояснил, что считает врагом страны.

- А враг кто: бедность, проблемы здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры, - пояснил глава России.

В конце президент заявил, что главная цель правительства и нового парламента – это «повышение качества жизни страны».

После общения с правительством Путин провел заседание Совета безопасности. Президент рассказал, что мешает выполнять стратегические задачи.

- Например, ряд документов – прежде всего, на региональном и муниципальном уровнях – не согласуются иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие, - заметил глава страны.

Путин рекомендовал чиновникам учиться у корпораций. «Крупные компании сегодня занимаются этим (стратегическим планирование – Ред.), и занимаются успешно, причем во всем мире, и нужно учитывать и эти наработки», - указал президент.

Путин перечислил пять задач, которые предстоит выполнить властям:

1. «Надо оптимизировать количество документов, принимаемых регионами и муниципалами", - распорядился глава страны.

2. Стратегическое планирование и формирование бюджетов должны быть согласованы – все ключевые направления необходимо обеспечить деньгами.

3. Повышаем уровень планирования за «счет использования единых исходных данных, общих методологических подходов к прогнозированию и моделированию развития ситуации».

4. Заранее выявляем цели, которые не получится достичь вовремя. Надо разбираться, почему они не выполняются, как планировалось. «При этом должны немедленно предлагаться решения по исправлению положения», - заявил президент.

5. Планы должны «корректироваться и донастраиваться» быстро в случае глобальных форс-мажоров. Например, эпидемия коронавируса заставила многое поменять.

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