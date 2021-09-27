Загрузка гостиниц в России приблизилась к докризисной

Михаил Мишустин поручил кабмину активнее взаимодействовать с регионами в развитии туризма. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В первом полугодии в российских гостиницах остановились более 25 млн. туристов. Это на 90% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

- Всего на 3% отставание от уровня докризисного 2019 года, - отрапортовал Чернышенко.

Он напомнил, что в России запущен новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». До 2030 года на его реализацию из казны должно быть выделено 529 млрд. рублей, а с учетом внебюджетных средств - более 2 трлн. рублей.

В ответ премьер Михаил Мишустин поручил кабмину активнее взаимодействовать с регионами в развитии туризма.

- Они хорошо понимают и свои преимущества, и те направления, которым необходимо уделить особое внимание, чтобы поездки стали комфортными, - сказал Мишустин.

Он отметил, что «туризм может стать опорным направлением для экономик многих наших территорий».

- Важно обеспечить безопасность путешествий по стране, прежде всего когда речь идет об активном отдыхе, - заметил премьер.

Мишустин также поздравил всех, кто работает в сфере гостеприимства с Всемирным днем туризма, который отмечается 27 сентября.

- У нас в туризме работает более 2 миллионов человек. В летний, курортный сезон их число вырастает до 4-5 миллионов человек, - напомнил премьер.

На совещании также обсуждали борьбу с безработицей. Мишустин сообщил, что правительство расширяет программу стимулирования найма, которая была запущена в прошлом году. По этой программе предоставлялись субсидии работодателям, которые трудоустраивали тех, кто значился официально безработными на начало года.

- Теперь работодатели смогут получать субсидии при найме сотрудников, зарегистрированных безработными до 1 августа 2021 года, - сказал Мишустин.

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