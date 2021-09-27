Лучшие менеджеры России работают в «Комсомольской правде»

Первый заместитель генерального директора Владислав Гемст вошел в топ-5 в рейтинге коммерческих директоров медиабизнеса.

27 сентября деловая газета «Коммерсантъ» опубликовала рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров – 2021», ежегодно составляемый совместно с Ассоциацией менеджеров России. Этот рейтинг выявляет наиболее влиятельных бизнес-лидеров нашей страны. В числе номинантов рейтинга названы три топ-менеджера медиагруппы «Комсомольская правда».

Первый заместитель генерального директора Владислав Гемст вошел в топ-5 в рейтинге коммерческих директоров медиабизнеса. Заместитель генерального директора Анжелика Сулхаева занимает 3 строчку среди директоров по развитию в категории «Медиабизнес». Также в рейтинг вошёл бывший первый заместитель генерального директора Роман Карманов, который признан лучшим из директоров по отношениям с органами власти в категории «Медиабизнес» за успехи медиагруппы в прошедшем году.

Заместитель генерального директора Анжелика Сулхаева занимает 3 строчку среди директоров по развитию в категории «Медиабизнес».

«Это престижный рейтинг, в который попадают лучшие управленцы из всех отраслей бизнеса. Рейтинг подчеркивает успех компании на рынке. И я никак иначе не могу воспринимать попадание в этот рейтинг, кроме как успех медиагруппы «Комсомольская правда» на рынке. Это говорит только о том, что мы находимся на пике развития, на острие прогресса, осваиваем новые направления, мы преуспели в цифровом развитии медиакомпании, - отметил Владислав Гемст. - Уверенные финансовые показатели подчеркивают правильный выбранный курс и движение к уверенному присутствую на медийном рынке».

«Рейтинг топ-1000 российских менеджеров — это, безусловно, отражение рыночной ситуации. В него входят только компании – лидеры в своих индустриях. Прошлый год для всех был непростым, в том числе для медиа. И то, что мы в очередной раз в беспрецедентных условиях показали свою устойчивость, свою эффективность, это, конечно, большое достижение. Я хочу поздравить всех победителей данного рейтинга и пожелать им успехов в дальнейших трудах!» - поделилась своими впечатлениями Анжелика Сулхаева.

Обратим внимание, что управленцы «Комсомольской правды» входят в число лучших топ-менеджеров страны. В прошлом году представители компании так же стали номинантами рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».