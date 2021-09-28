Экспертный совет: зачем нужно проверять свой онкологический диагноз

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Учитывая, что в 2018 году в России выявили 624 000 случаев злокачественных заболеваний, и за 10 лет этот показатель вырос на 27%, о достоверности своего диагноза стоит задуматься каждому онкобольному.

Сложность диагностики

Один из способов диагностики онкологии – гистологическое исследование. Другими словами, это изучение ткани опухоли под микроскопом.

Звучит просто, но на самом деле врач-патоморфолог не просто определяет доброкачественность или злокачественность новообразования. Учитывая более 500 возможных вариантов типа и подтипа опухоли, нужно определить и стадию процесса.

Заключение патоморфолога невероятно важно – именно на него ориентируется врач-онколог при выборе тактики лечения. По заключению специалист может оценить возможность удаления опухоли, степень ее агрессивности, прогноз течения заболевания, ответ на химиолучевое лечение, подобрать таргетную и иммунотерапию.

В онкологии особенно критичен опыт врача-патоморфолога – из-за сложности онкодиагностики можно перепутать мастопатию с карциномой, опасную высокодифференцированную саркому с доброкачественным процессом, доброкачественную онкоцитому и хромофобный рак почки. Лечение каждой патологии разное.

Узкопрофильное экспертное мнение

Как мы видим, вариантов для ошибок по неопытности и незнанию очень много. Неэффективное или ненужное лечение приводят к потере здоровья, времени и денег. Вывод однозначен – для максимально точной постановки диагноза с конкретным видом и локализацией опухоли должен работать только узкоспециализированый врач.

Даже в серьезных патологоанатомических отделениях и лабораториях врачи спрашивают мнение коллег – это частая практика, которая иногда позволяет избежать грубых ошибок. Но бывает необходимо мнение узкоспециализированного профессионала.

Для примера возьмем опухоли кроветворной и лимфоидной тканей, новообразования кожи, мягких тканей и костей. В них частота расхождений – до 50%, то есть меняется каждый второй диагноз. При этом врач может не подозревать об ошибке.

Пересмотр препаратов рекомендуется и в тех случаях, когда расходятся заключения клинициста и врача-морфолога. Цена ошибки – снижение выживаемости из-за поздней коррекции диагноза и программы лечения, запоздалого начала адекватной терапии и снижения ее эффективности.

К сожалению, не во всех городах есть возможность получить такое экспертное заключение. Иногда проблема не в отсутствии специалистов – местной лаборатории может не хватить технических возможностей, реагентов или квалифицированного медицинского персонала.

Часто пациенты, уставшие от трудностей морфологической диагностики в регионах, обращаются в крупные специализированные центры, тратят время и деньги на поиск специалиста в конкретной патологии, поездки и проживание. А некоторым пациентам недостаточно лишь одного мнения.

Экспертный совет Лаборатории «Гемотест»

На базе Лаборатории «Гемотест» – федеральной медицинской сети, которая охватывает 480 городов России, в рамках проекта «Онкологическая экспертиза» создан независимый Экспертный совет, в который входят врачи-патоморфологи из ведущих учреждений России: МНИОИ им. П. А. Герцена, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко и многих других.

Каждый эксперт специализируется на конкретной локализации опухоли, пересматривает препараты, которые относятся к его области, и дает заключение, опираясь на большой опыт в изучении болезни.

Опыт Лаборатории «Гемотест»: результаты пересмотра диагнозов в рамках проекта «Второе мнение» (данные за декабрь 2019 – июнь 2020)

Для получения экспертного заключения достаточно отнести препараты – стекла или блоки – в любое лабораторное отделение «Гемотест», откуда они отправятся на пересмотр. В большинстве случаев при пересмотре диагноза выявляется клинически значимое расхождение – способное существенно повлиять на тактику лечения.

Три простых шага к уверенности в диагнозе

Получить подробную информацию об услуге «Второе мнение» можно на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».