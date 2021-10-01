Минск мог стать городом сталинских высоток, как в Москве: 18-этажка на Октябрьской площади, дом со шпилем над «Океаном» и другие Ворота города

Такие высотки могли появиться в послевоенном Минске.

По задумке архитекторов, западные ворота СССР – так позиционировался Минск в иерархии советских городов – должны были во многом повторять Москву. А чем отличалась Москва в те годы? Конечно же семью сталинскими высотками - которые выросли в конце 1940-х и стали своеобразным символом быстрого возрождения страны после военной разрухи.

Потому-то с первых дней освобождения от фашистов архитекторы планировали украсить возрожденный Минск высотками, башнями и шпилями. Однако далеко не все из запланированного реализовали. На сегодня высотные доминанты 1940-х и 1950-х можно пересчитать по пальцам одной руки. Это так называемые ворота Минска на Привокзальной площади, башенка КГБ на проспекте, дом со шпилем возле здания генштаба да угловой дом с башенкой в поселке тракторного завода. Но если бы все задуманное в 1940-е было построено – Минск было бы не узнать.

Новый центр города

Обширные разрушения освобожденного Минска открывали перед архитекторами новые перспективы – они могли перекраивать центр города по лекалам пышной московской архитектуры. Одним из решений того времени стало создание новой площади, которая по задумке должна была стать новым административным центром столицы. Центральная площадь (впоследствии переименованная в Октябрьскую) разместилась напротив Александровского сквера на месте разрушенных в войну городских кварталов. Над архитектурным решением площади трудились многие специалисты - в том числе и известный по зданиям Дома правительства и Оперного театра Иосиф Лангбард. Правда, его работа была отклонена.

Практически каждый предложенный проект предусматривал строительство на новой площади высотной доминанты, будь то башня, высокое здание или памятник в виде стелы. Один из первых проектов обустройства Центральной площади был создан московскими архитекторами Колли и Трайниным. Они предложили построить в центе Минска башню, своим видом отсылающую к колокольне на площади Сан Марко в Венеции. Их проект был опубликован в журнале “Огонек” 1945 года.

«Венецианская» башня в центре Минска и вид с нее на новую Центральную площадь на рисунках архитекторов Колли и Трайнина. Источник: журнал «Огонек» и Музей архитектуры имени Щусева (Москва)

Архитектор Иван Соболев пошел по более простому пути и предложил возвести в белорусской столице копию башни московского Кремля.

Проект архитектора Соболева. Источник: книга «Минск. Архитектура городов СССР» Осмоловского

Автор же анонимного конкурсного проекта 1947 года предложил на месте, где впоследствии разместится Дворец профсоюзов, устроить искусственную возвышенность, на ней построить башню и увенчать ее высоким шпилем. Кстати, если присмотреться к проекту, то можно понять, что архитектор еще довольно бережно обошелся с исторической архитектурой центра Минска. Так, виден частично перестроенный Доминиканский костел, который снесут в начале 1950-х. В конце 1980-х рядом с ним начнут строительство Дворца Республики. Не закрыты и башни кафедрального собора Девы Марии. Цела и башня бывшего иезуитского коллегиума на площади Свободы - ее снесут в конце 1940-х.

Анонимный проект Центральной площади 1947 года. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»

Но наиболее близким к реализации был проект архитекторов Осмоловского, Короля и Парусникова. В то время этот коллектив архитекторов уже плотно работал над застройкой послевоенного Минска (известный сегодня район Осмоловки – это как раз дома, которые проектировал Осмоловский). Согласно их проекта Центральной площади 1948 года, на месте Дворца профсоюзов должна была стоять часовая башня, увенчанная шпилем.

Проект Центральной площади Короля, Осмоловского и Парусникова. 1948 год. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»

Тот же проект вид со стороны Свислочи, слева виден довоенный Дом офицеров. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»

В начале 1950-х архитекторы наконец отошли от отдельно стоящих башен и предложили возвести на Октябрьской площади самую настоящую сталинскую высотку по образцу московских. Проект Парусникова был разработан в 1954 году, но уже в 1955-м грянуло известное постановление “об излишествах в архитектуре”, и все пышное строительство было свернуто.

Проект обустройства Октябрьской площади с высоткой в центре. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»

Согласно проекта в здании минской высотки планировалось примерно 18 этажей – для послевоенного Минска значительная высота, но в сравнении с московскими аналогами крайне скромно. Источник: Музей архитектуры имени Щусева (Москва)

Вторые «Ворота Минска» и другие высотки проспекта

По задумке архитекторов, кроме новой центральной площади в Минске должен был появиться и новый проспект - старая узенькая Советская улица превращалась в многополосную магистраль. Согласно первых проектов по всей длине проспекта находились высотки, расставленные как импровизированные верстовые столбы.

Сегодня одним из символов Минска считаются «ворота города» - две башни напротив вокзала работы архитектора Рубаненко. По проекту начала 1950-х мог появиться и их аналог. На въезде в Минск со стороны Москвы в районе сегодняшней станции метро «Московская» задумывалась своеобразная приветственная арка, а также две симметричные башни со шпилями по обеим сторонам проспекта.

Примерное расположение въездной арки со стороны Москвы. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»...

...и снимок «Яндекс. Панорамы»

В послевоенной советской архитектуре не только строили полноразмерные высотки, но и стилизовали под них здания поменьше. Многие жилые дома того времени украшались шпилями, имели башенки или высотные части. Как раз такими мини-высотками должны были стать вторые ворота города за авторством архитекторов Осмоловского и Трахтенберка, стилистически близкие к московским проектам. Кстати, в отличие от башен напротив вокзала, дома на проспекте должны были иметь шпили, увенчанные кремлевскими звездами.

Проект «ворот Минска» со стороны Москвы. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»...

Следующая импровизированная высотка (она видна вдали на рисунках предыдущего проекта) планировалась на площади Калинина. По проекту Осмоловского и Трахтенберга, возле входа в Ботанический сад планировалось поставить жилой дом с высотной частью и шпилем. Как и в случае с высоткой на Октябрьской, и другими высотными доминантами проспекта, этот проект появился слишком поздно. Его отменили еще до начала строительства. Сегодня на месте планируемого здания со шпилем стоит дом с эмблемой МАЗ на крыше.

Проект застройки площади Калинина из журнала «Архитектура СССР»...

...и современный вид с «Яндекс. Панорам»

Единственный проект дома со шпилем, который максимально приблизился к реализации, находился на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова. Мало кто знает, но знаменитое здание, где располагался магазин «Океан», первоначально планировалось намного более высоким и пышным. Начало строительства здания совпало с уже упоминавшимся постановлением о борьбе с излишествами в архитектуре. Так что в ходе реализации проекта от многих деталей отказались. Так, например, угловую высотную часть уменьшили на пять этажей, а с крыши исчезли статуи. Убедиться в этом можно, сравнив проект здания 1951 года и современную фотографию из «Яндекс. Панорам».

Дом на углу Независимости и Козлова. Источник: журнал «Беларусь»...

...и снимок «Яндекс. Панорамы».

Кроме того, высотка с «Океаном» планировалась как часть архитектурного ансамбля строящейся площади Победы. На проекте начала 1950-х здание на Козлова как бы завершает своей высотной частью общую композицию площади.

Перспектива застройки площади Победы в начале 1950-х. Источник: журнал «Архитектура СССР»

Кроме главной оси проспекта было еще одно место, где планировалось возведения дома с высотной частью и шпилем – это площадь Змитрака Бядули. В военные годы часть улицы Козлова от проспекта до площади была сильно разрушена, так что архитекторам было где разгуляться. Впрочем, в конце 1950-х был реализован другой, более приземленный проект застройки площади.

Проект застройки площади Бядули и ее сегодняшнее состояние. Источник: книга Ф.Белла «Минск. Архитектура столицы 1917-1956»...

...и снимок «Яндекс. Панорамы».

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