Спецназ Республики Косово выдвигается на мятежный КПП. Фото: REUTERS

Ситуация на разделительной линии между непризнанным Косовом и центральной Сербией продолжает обостряться с каждым днем. По последним данным на 27 сентября 2021 года, военные из Канады, Польши и США из международной миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR) прибыли на КПП «Ярине», чтобы взять его под контроль.

Сама обстановка накалена еще с начала прошлой недели, когда сотни косовских силовиков вопреки Брюссельскими соглашениями, регулирующим взаимодействие сербов и косоваров, заняли КПП «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией. Причиной их действий стали волнения, вызванные отказом пропускать машины с сербскими номерами. Сербы, живущие на севере непризнанной официальным Белградом территории, давно использовали государственные номера, выданные не властями Косово, а Сербией, но в этот раз косовары начали изъятие этих регистрационных знаков и установку новых, требуя за это 5 евро. Дело в том, что сама Сербия также уже использует подобную практику, но в отношении косовских номеров.

В результате волнения стали приобретать массовый характер, и в Приштине решили направить на КПП спецназ. Ситуация усугубилась еще сильнее 23 сентября, когда косовские полицейские атаковали трех сербов, в результате чего один из них попал в больницу, а затем неизвестные напали на два приграничных пункта регистрации автомобилей.

Волнения сербов в Косово приобрели массовый характер и обстановка продолжает накаляться. Фото: REUTERS

Тем временем власти в Белграде не стали обострять ситуацию.

- Сербия не поднимала армию и полицию, это очень важно. Мы повысили готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать, - заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Вучич подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

- Не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам мир нужнее всего, - заявил сербский лидер, отметив готовность ждать реакции Североатлантического альянса 24 часа, однако, если после этого «продолжится погром населения», то «Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году».

Видимо, получив такой ультиматум, натовские войска и решили навести порядок на границе. Правда пока не ясно, что будут делать силы KFOR с захватчиками – будут ли пытаться убрать их с захваченных объектов или просто станут смотреть, надеясь, что ситуация решится сама собой.