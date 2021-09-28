Плесень, дрожжи, стафилококк: Профессор рассказал, как очистить дом от невидимой грязи

В сезон простуд приходится браться за тряпку для уборки гораздо чаще. Фото: Shutterstock

«Болезнями грязных рук» дети стали болеть намного чаще, а это, напомним, совсем не безобидные дизентерия, грипп, ОРВИ, сальмонеллез, глисты, гепатит А. Вот цифры: за 18 лет рост кишечных инфекций - на 32%, инфекций верхних дыхательных путей – на 27%. Проще простого заразиться в садике, школе, магазине, транспорте, но и дом, взывают медики, часто превращается в рассадник бактерий и вирусов. Так что браться за тряпку нужно чаще, убирать усерднее, использовать спецсредства. Особенно сейчас, в сезон простуд,

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ГИГИЕНА

- Даже в пандемию половина родителей забывает дезинфицировать дверные ручки, пульты, мобильники – это данные опросов, - сокрушался ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» профессор Роман Горенков, когда презентовал новую научную работу «Инфекционные риски зон жилых помещений для здоровья детей: как их минимизировать?».

Опасных зон в наших квартирах предостаточно, и проблема не в самой грязи, как кажется хозяйкам. На кухне, в ванной, в комнатах селятся колиформные бактерии (группа кишечной палочки), плесневый грибок, дрожжи, стафилококк, возбудители пневмонии и диареи. А их голой тряпкой не возьмешь.

- Ребенок может заразиться дома всеми инфекциями, передающимися воздушно-капельным и контактным путем, особенно осенью, в сезон гриппа, и зимой, когда мы редко бываем на улице, - уточнил Роман Горенков. - Кишечными инфекциями вроде дизентерии - если не обрабатывать зоны инфекционного риска. Сальмонеллезом, диареей, отравлением – если не соблюдать правила хранения пищевых продуктов. Грибки быстро размножаются на влажных поверхностях, а ведь они вызывают аллергические заболевания.

Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» профессор Роман Горенков.

Чтобы не разводить микробов, специалисты рекомендуют действовать по принципу «целенаправленной гигиены» (targeted hygiene). Во многих странах именно так сейчас и делают: не драят дом с утра до вечера ради сверкающей чистоты, а стараются свести на нет риск подцепить микроба в определенные моменты повседневной жизни (см. БДИ!).

При этом создавать дома стерильные условия, ограничивать ребенка в прогулках и общении со сверстниками тоже неправильно, ведь когда организм встречается с новыми бактериями, вирусами, аллергенами, тренируется иммунитет.

БДИ!

Когда быть начеку

- Приготовление еды.

!Самые «грязные» на кухне: губка, тряпка для посуды, раковина, столешница, разделочная доска, лопатка для приготовления пищи, ручка холодильника, кофемашина, панели управления электроприборами.

- Разделочные доски лучше покупать пластиковые или стеклянные, а не деревянные. Отдельную - для разделки сырого, мяса, рыбы, птицы, еще одну – для нарезки салатов и готовых продуктов.

- Раковину и столешницу мойте с дезсредством и просушивайте.

!Посуду тщательно промывайте и обдавайте кипятком. Посудомоечная машина все это делает сама.

!Губку меняйте раз в неделю и периодически устраивайте обеззараживание: влажной поместите в микроволновку на полторы минуты.

Губку для мытья посуды следует менять каждую неделю. Фото: Shutterstock

- Во время еды.

!Тут все просто: мойте руки перед едой – с мылом, тщательно. И следите за тем, чтобы пищу брать только чистыми пальцами.

- Пользование туалетом.

!Унитаз и ободок – места, как ни странно, самые чистые, ведь мы постоянно их моем термоядерной химией.

!А вот за ручку двери беремся грязными руками, если в туалете нет рукомойника, так что протирайте ее регулярно.

!Если санузел совмещенный, унитаз смывайте при закрытой крышке, чтобы микробы не разносились с микрокаплями воды. А зубные щетки храните внутри закрытых шкафчиков.

- Кашель, чихание, высмаркивание.

!Кашляем и чихаем в рукав или в салфетку, высмаркиваемся в носовой платок или в салфетку. Лучше пользоваться одноразовыми и сразу выбрасывать.

- Соприкосновение с поверхностями, которых часто касаетесь вы или домочадцы.

!Дверные ручки, ручки холодильника и других бытовых приборов, выключатели, спинки стульев, пульт телевизора, клавиатура компьютера, игровой джойстик… Все нужно раз в день протирать дезсредством.

- Стирка одежды и домашнего белья.

!Стиральная машинка, оказывается, даже при 60 градусах не уничтожает бактерии и вирусы. Поэтому после стирки постельное белье, полотенца, нижнее белье есть смысл проглаживать или пропаривать утюгом. Кипячение, дезинфекция для домашних вещей не нужны.

!Хорошо прополаскивайте белье: остатки моющих средств оказывают на детскую кожу больший вред (те же аллергические реакции), чем любая бытовая грязь.

Остатки моющих средств оказывают на детскую кожу больший вред, чем любая бытовая грязь. Фото: Shutterstock

- Уход за домашними животными.

!Питомцев, которые гуляют на улице, нужно регулярно обследовать у ветеринара, делать прививки, ведь собаки и кошки могут быть переносчиками инфекций, опасных для людей.

!Обрабатывать дезсредством туалет питомца.

!Мыть руки с мылом после игр.

- Утилизация отходов.

!Мусор выносите своевременно.

!Мусорное ведро раз в неделю мойте с дезсредством, даже если пользуетесь полиэтиленовыми пакетами.

- Забота о заболевшем.

!Выделите отдельную посуду больному и мойте ее отдельной губкой, чтобы не разносить вирус.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать средство для дезинфекции

- Главный помощник – этикетка, - пояснила Юлия Хейфец, представитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, руководитель регуляторного отдела компании «Рекитт». - Выбирайте именно дезинфицирующее средство, а не чистящее или моющее. Это значит, что средство именно в этом качестве разрешено Роспотребнадзором и безвредно, если следовать инструкции. Убедитесь, что вам подходит формат: если не хотите разводить с водой, покупайте готовые растворы, одни нужно смывать, другие сами высыхают и так далее. Далее ищите на этикетке указание, что средство эффективно против бактерий и вирусов.

Оптимальным для использования в доме, где есть дети, ученые назвали бензалконий хлорид: он безопасен, поскольку входит даже в состав лекарств, убивает бактерии и вирусы. Чем он лучше популярных в народе средств? Спирт, оказывается, не убивает споры, хлор при неправильном использовании может поражать дыхательные пути и кожу, а перекись водорода слишком слабый дезинфектор.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УБОРКИ

- Влажная уборка не менее двух раз в день.

- Последовательность: жилая комната – кухня – ванная – туалет.

- Салфетки, тряпки после уборки следует постирать и высушить. Или пользоваться одноразовыми.

- Регулярно проветривать комнаты.

Из рекомендаций Роспотребнадзора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Три миллиона детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают в мире от инфекционных заболеваний – 64% от общей детской смертности. Из них 700 тысяч гибнут от диареи.