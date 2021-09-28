Анекдоты: Уникальность российской экономики в том, что она способна адаптиpoваться к любому уpoвню воpoвства

Объявление:

«Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат».

* * *

О том, что коты гораздо ближе человеку, чем собаки, можно судить хотя бы по тому, что в ресторане музыкантам никогда не заказывают «Собачий вальс» и очень часто - «Мурку».

* * *

Купе - это возможность вместо целого вагона эксклюзивно послушать хор храпа из 3 человек.

* * *

- Привет, Серега, что-то тебя давно не видать...

- А я сейчас в Эмиратах живу, устроился у местного шейха завгаром.

- Представляю, какой у шейха автопарк...

- При чем тут автопарк?! Я гаремом заведую.

* * *

- Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма?

- За что?

- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на шестой этаж лифтом!

* * *

Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, достать из него твои водку и пельмени и спросить: «Будешь?»

* * *

- Милый, ты мне приснился сегодня!

- И как же?

- Ты мне протягиваешь яблоко надкусанное!

- Иди на фиг, на айфон денег нет!

* * *

Если не знаете, что купить девушке, скажите ей, будто уже купили подарок, и предложите поотгадывать. Она перечислит то, что хочет.

* * *

Когда я приезжаю на вызов, меня всегда встречают тепло.

Вадим, 36 лет, пожарный.

* * *

- Что сегодня на ужин, дорогая?

- Мясо ягненка в пикантном соусе.

- Ого!!!

- Так написано на собачьих консервах…

* * *

Два мужика в бане:

- Слушай, что это у тебя за шрамы на заднице? Цифры какие-то, 818 АО...

- Это не шрамы... Это жена нажала на газ, когда я гараж открывал...

* * *

- Я свою «Оку» вчера разбил.

- Как?

- Уронил.

* * *

У психиатра.

- Расскажите, как сошла с ума ваша жена.

- Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней.