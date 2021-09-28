Анекдоты: Уникальность российской экономики в том, что она способна адаптиpoваться к любому уpoвню воpoвства

Объявление:
«Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат».
* * *
О том, что коты гораздо ближе человеку, чем собаки, можно судить хотя бы по тому, что в ресторане музыкантам никогда не заказывают «Собачий вальс» и очень часто - «Мурку».
* * *
Купе - это возможность вместо целого вагона эксклюзивно послушать хор храпа из 3 человек.
* * *
- Привет, Серега, что-то тебя давно не видать...
- А я сейчас в Эмиратах живу, устроился у местного шейха завгаром.
- Представляю, какой у шейха автопарк...
- При чем тут автопарк?! Я гаремом заведую.
* * *
- Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма?
- За что?
- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на шестой этаж лифтом!
* * *
Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, достать из него твои водку и пельмени и спросить: «Будешь?»
* * *
- Милый, ты мне приснился сегодня!
- И как же?
- Ты мне протягиваешь яблоко надкусанное!
- Иди на фиг, на айфон денег нет!
* * *
Если не знаете, что купить девушке, скажите ей, будто уже купили подарок, и предложите поотгадывать. Она перечислит то, что хочет.
* * *
Когда я приезжаю на вызов, меня всегда встречают тепло.
Вадим, 36 лет, пожарный.
* * *
- Что сегодня на ужин, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- Ого!!!
- Так написано на собачьих консервах…
* * *
Два мужика в бане:
- Слушай, что это у тебя за шрамы на заднице? Цифры какие-то, 818 АО...
- Это не шрамы... Это жена нажала на газ, когда я гараж открывал...
* * *
- Я свою «Оку» вчера разбил.
- Как?
- Уронил.
* * *
У психиатра.
- Расскажите, как сошла с ума ваша жена.
- Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней.