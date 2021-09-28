Россияне поделились рецептами борьбы с осенней хандрой

Вопрос дня: А вы чем себе настроение поднимаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Есть домашние животные - это же такая радость! Вот я приболел, а мой котяра ко мне пристает, и на фоне серого хмурого неба это разрядка. Да и москвичам грех жаловаться: тут непрерывные фестивали, конкурсы и концерты. Поднимают настроение дня на три. В нашей семье это точно срабатывает.

Марина ЛУКАШОВА, завлабораторией астрономических ежегодников Института прикладной астрономии РАН:

- Осень для астрономов не отличается особо от других времен года, и для нас такого понятия, как хандра, нет. Разве что облачность более высокая, и это не лучший период для наблюдений. Но есть радионаблюдение, которому никакая облачность не мешает. А долгие осенние ночи - не повод для хандры, а время для работы.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, имиджмейкер:

- Я к осени отношусь позитивно - к этому появлению удивительных красок: тут и терракотовый, и глубокий красный, и сицилийский оранжевый. Это прекрасное время для экспериментов с одеждой.

Майя ЛОМИДЗЕ, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Именно поездки к теплу и солнцу способны излечить хандру. К сожалению, таких возможностей становится меньше: у многих все упирается в финансы. Но больше все зависит от самого человека - насколько он готов испытывать драйв, способен ли убежать от самого себя, что-то преодолевать. Я лично люблю осень, ее невероятные цвета, краски и запахи.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Если человек востребован, у него нет хандры. Я вот даю интервью, после него у меня репетиция, потом занятие со студентами, потом веду радиопередачу, затем уезжаю во Владимир. Какая хандра?! А появляется минутка - читаю любимых поэтов и пытаюсь сам что-то записать.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Для астрологов имеет значение не время года, а расположение планет и звезд. Потому осенняя хандра не для меня.

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