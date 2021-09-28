Сергей Юшин: За рубежом это называют российским аграрным чудом

Мясо из России экспортируют почти в 50 стран на четырех континентах.

Продовольственная безопасность и обеспечение граждан продуктами стали серьезным вызовом для правительств многих стран в период пандемии, когда стали рваться цепочки производства, переработки и транспортировки сельхозпродукции. Временами целые заводы прекращали работу. Мясные полки супермаркетов в США, Канаде, некоторых странах ЕС порой напоминали пустые прилавки эпохи тотального советского дефицита 1980-х годов, а цены на то же мясо взлетали в два-три раза.

Мы прошли самый сложный период

К счастью, Россия подошла к этому непростому периоду в высокой степени готовности, сохранив стабильность на потребительском рынке. Сельское хозяйство и пищевая промышленность продолжали работать, предприятия отрасли несли большие затраты, чтобы не допустить массовых заражений сотрудников. Постоянный контакт правительства с бизнесом обеспечил наличие всех необходимых товаров и ритмичное функционирование товарно-проводящей цепи.

Это стало возможным прежде всего потому, что последние 15 лет страна системно занималась восстановлением российского агропромышленного комплекса (АПК), вкладывая триллионы рублей частных и государственных инвестиций в построение современного сельского хозяйства. И хотя сделано еще далеко не все, но то, каким стал наш АПК, за рубежом называют российским аграрным чудом. Из страны, тотально зависящей от импорта продовольствия, мы превратились в одного из мировых лидеров аграрного экспорта.

Продовольственная безопасность России за последние годы существенно укрепилась - объемы производства позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка в основных видах продукции сельского хозяйства и продовольствия, одновременно наращивая экспорт.

Наши животноводы сумели накормить страну

Показатели продовольственной безопасности достигнуты по целому ряду важных товаров, а по мясу и мясопродуктам существенно превышены. Нет сомнений, что и по молоку и молокопродуктам в ближайшие годы мы выйдем на целевые значения.

За последние 15 лет производство продукции животноводства выросло в 2,2 раза. Мы инвестировали в отрасль около 1,3 триллиона рублей. Сегодня мясо и мясопродукты в нашей стране доступны для большинства граждан и пользуются повышенным спросом.

И в этом непростом году, когда выросли цены на ветеринарные препараты, транспорт, мясная отрасль делает все, чтобы полностью обеспечить сограждан полезным и доступным по ценам белком. Поэтому большую часть роста себестоимости животноводы взяли на себя, чтобы снизить негативное влияние рынка на потребителей. Несмотря на все сложности, нам необходимо сохранить многолетнюю положительную динамику производства и нарастить темпы развития в следующем году. Только в свиноводстве в ближайший год мы прибавим не менее 7%. Хорошие перспективы и по увеличению производства самого популярного мяса бройлера. Устойчиво растет поголовье в специализированном мясном скотоводстве, доля которого в общем поголовье крупного рогатого скота увеличилась за 10 лет с 2 до 20%.

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Хочется надеяться, что государство продолжит активно поддерживать как непосредственно сельское хозяйство, так и будет выделять больше средств на развитие сельских территорий, ведь на них живут почти 40 миллионов наших сограждан, от которых зависит, чем мы завтра будем кормить свои семьи. На протяжении многих лет о тружениках села часто забывали, пока были более важные цели и задачи. Теперь, я думаю, мы осознали: без надежного тыла, без настоящей продовольственной независимости говорить о суверенитете страны не приходится. И пандемия это наглядно показала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• В 2,2 раза за последние 15 лет выросло производство продукции животноводства;

• 4-е место в мире занимает Россия по производству свинины;

• 5-е по производству мяса птицы, по индейке входим в тройку лидеров, сохраняем место в десятке крупнейших производителей говядины;

• 77 кг мяса в год потребляет среднестатистический россиянин. В 2005 году оно составляло 55 кг;

• 43 кг на человека в год составляет потребление мяса в мире.

Сергей Юшин: «Чтобы защитить отечественного потребителя, бОльшую часть роста себестоимости мяса и мясных продуктов животноводы взяли на себя».

Наше мясо знают даже в Бразилии

Мясо из России покупают почти 50 стран на четырех континентах.

Даже в Бразилии знают про русскую говядину. По свинине и мясу птицы мы стали нетто-экспортером, а еще недавно Россия была одним из крупнейших импортеров этой продукции, ежегодно тратя на закупки от 5 до 7 миллиардов долларов.

Экспорт - важнейший элемент рентабельности производства. Во многом благодаря поставкам на внешний рынок производители могут предложить потребителям внутри страны мясо по более низкой цене, чем если бы экспорта не было. Работа на глобальном рынке - это не только престиж страны, повышение ее влияния на мировой арене, но и стимул для новых инвестиций, наращивания объемов производства, и в результате это гарантия наличия продукции в чрезвычайных ситуациях.

Разумеется, внутренний рынок был и остается приоритетом для наших производителей. Несмотря на рост поставок мяса за границу, доля экспорта составляет менее 5% объема производства и не угрожает стабильности на рынке. Поэтому нашим потребителям не стоит волноваться, что их оставят без шашлыка, курочки или стейка.