Расти, бизнес, из маленького в большой

Выращивание рыбы - будущее рыболовецкой отрасли.

Каждый, кто хоть немного разбирается в сельском хозяйстве, вам скажет, что фермерство - это основа развития села и фундамент для процветания отрасли. Но малый агробизнес нуждается в особой помощи и внимании в первую очередь на старте. Сегодня государство выделяет на адресную поддержку фермеров немалые суммы - лишь бы получатель был гражданином России, работал на земле и показывал результат.

Выгодно всем: в стране появляются новые хозяйства и расширяются действующие, растет производство сельхозпродукции. Это, в свою очередь, способствует развитию сельских территорий и агротуризма, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан.

Расскажем о двух популярных видах поддержки, которые помогут открыть или расширить свое дело: гранты «Агростартап» и «Агропрогресс».

«Агростартап»

Одна из самых актуальных задач в сельском хозяйстве - удержать на селе молодежь и дать людям возможности для старта бизнеса. Этой цели служит грант «Агростартап». Он предоставляется на создание хозяйства, а также новых постоянных рабочих мест.

Чтобы получить поддержку, начинающий фермер должен обратиться в региональный минсельхоз, собрав необходимый пакет документов и составив бизнес-план к началу приема заявок.

«Агропрогресс»

Если «Агростартап» могут получить только фермеры, то для остальных форм малого и среднего бизнеса действует грант «Агропрогресс». Предприниматели, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, могут получить до 30 млн рублей и закрыть с их помощью до 25% стоимости инвестиционного проекта. Деньги можно потратить на покупку или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки продукции, а также на оборудование, технику и спецтранспорт. Можно приобрести животных, птицу или молодь рыб. Главное - через пять лет прийти к показателям, обозначенным в заявке на получение гранта.

ИСТОРИИ УСПЕХА

Урожаи огурцов на Чукотке

Огурцы прижились на Чукотке.

Развитие собственного производства овощей на Дальнем Востоке - задача государственной важности. Значительным потенциалом здесь обладает тепличное овощеводство, и Минсельхоз активно стимулирует создание проектов, способных круглогодично обеспечивать местное население свежей продукцией. Со следующего года в регионах ДФО можно будет даже получить компенсацию 20% капитальных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов. А пока фермерам помогают льготные кредиты и гранты. Антонина Кадощникова, глава КФХ в Чукотском АО, запустила свой тепличный бизнес благодаря 1,5 млн рублей гранта «Агростартап». Деньги пошли на приобретение чернозема, системы автополива, а также на аренду земли на территории промпарка и строительство теплицы.

Сейчас хозяйство успешно выращивает в закрытом грунте огурцы. Пока основной рынок сбыта - частные покупатели, поскольку производство небольшое. Качественные овощи пользуются большим спросом - сарафанное радио работает прекрасно!

В ближайшей перспективе планируется приобретение еще двух теплиц по 500 м2 каждая и наращивание объемов производства. Тогда можно будет выходить на реализацию через магазины, поставлять продукцию в местный детский сад. Помимо тепличного бизнеса, Антонина думает и над запуском других аграрных проектов - в частности, планирует разводить перепелов.

Сом кавказской национальности

Планируя свой бизнес в сфере рыбоводства, супруги Муаед и Ирина Мисроковы из Кабардино-Балкарии изначально выбирали между осетром и сомом. В пользу последнего сыграли его неприхотливость, качество мяса и другие характеристики. Получив грант «Агростартап», супруги закупили мальков сома, построили бассейн и приобрели оборудование. Смонтировали холодильные и морозильные камеры, закупили рефрижератор для перевозки продукции.

Сейчас кооператив выпускает 20 наименований свежей и консервированной продукции: филе, фарш, котлеты, люля-кебаб, консервы в собственном соку, в томатном соусе, с овощами. Перерабатывается печень сома. И, конечно же, икра - вяленая и паюсная. Она у сома хоть и мелкая, но обладает прекрасными вкусовыми качествами.

В ближайших планах кооператива поставить механизированную мойку и разделочную линию. Началось возведение помещения под цех. Правда, из-за подорожания стройматериалов потратили гораздо больше, чем рассчитывали, но Муаед и Ирина настроены оптимистично - проект обещает быть доходным.

Клубника с севера

Кооператив Яны Коваленко в Ленинградской области выращивает шикарную клубнику. Казалось бы, где Петербург, а где клубника. Но...

Все началось в финском районе Куопио, который считается клубничным краем. Туда в конце 90-х ездил работать Павел Большаков, ныне занимающийся всем хозяйством кооператива. За три года в Финляндии он освоил весь процесс выращивания ягоды.

Потом пришла мысль: ведь если так глубоко на Севере выращивают хорошие урожаи, почему нельзя это сделать и в Ленобласти? Приобрели саженцы и попробовали сначала на приусадебном участке - получилось неплохо. Появился рынок сбыта - ягода понравилась покупателям. Дальше больше: расширили хозяйство, купив 6 га земли. Поставки шли напрямую из Нидерландов. Там выращивают сорта и для северного региона - такая клубника сохраняется во время длительных переездов, дает высокий урожай, саженцы хорошо переносят жару и зиму.

В 2019 году кооператив получил грант «Агростартап» в размере 2,9 млн рублей. Конкуренция была очень высокая, ведь Ленинградская область традиционно ориентирована на мясо-молочную продукцию, кормовые культуры, овощи. А выращивание клубники - это зона особого риска. Но на комиссию вместе с презентацией фермеры привезли свежие ягоды - и это в сентябре! План сработал.

Секрет в том, что специальные холодильные установки позволяют сохранять саженцы в течение 9 месяцев и таким образом регулировать время посадки - с мая по июль. Срок вегетации клубники в этом регионе 45 дней, и, к примеру, посадив саженцы 15 июля, можно собирать урожай в начале сентября, когда на рынке уже нет ни местной, ни привозной ягоды. Кроме того, у клубники, выращенной на Севере, совсем другие свойства и более высокие вкусовые качества.

На средства гранта КФХ приобрело ангар на 300 м2 с помещениями для холодильного оборудования и хранения тары, гаражом для техники и даже жилой площадью, где приезжающие работники могут переодеться, принять душ и отдохнуть.

Сейчас в распоряжении кооператива 17 гектаров, 6 из которых выделены под посадку. Для обработки земли приобретено специальное оборудование, которое формирует грядку, раскатывает в рулоне пленку, сразу накрывает и прикапывает. Чтобы понять революционность этой технологии, достаточно сравнения: при длине гряды 170 метров раньше за день вручную формировали до 5 грядок, а сейчас на одну уходит не более 15 минут.

И главное: вся клубника абсолютно экологически чистая, хозяйство не применяет вообще никакой химической обработки.

Форель из Карелии

Выращивание рыбы - будущее рыболовецкой отрасли.

Артем Александрович Козырев, руководитель ООО «Заонежская форель», занимается рыбным хозяйством с 2012 года. Увидев объявление о возможности получения гранта на развитие, решил подать заявку. Комиссию долго убеждать не пришлось: отчетность в порядке, бизнес прозрачный.

Грант пошел на приобретение пластиковых понтонов и гашение процентов по инвестиционному кредиту, на который с использованием и собственных средств фермер приобрел сортировальные машины, счетчики для рыбы и другое оборудование.

Сейчас объем производства предприятия составляет около 600 тонн. В планах - выход на тысячетонный объем. Кроме того, поскольку спрос на потрошеную рыбу растет, предприниматель задумывается о запуске цеха первичной переработки. Сейчас приходится пользоваться услугой сторонних цехов, но переработка на месте сделает процесс эффективнее. Компания уже выкупила землю в размере 2 га, провела 5-километровую линию и поставила электроподстанцию на 100 киловатт прямо около участка.

Новый цех поможет расширить производственные возможности и выведет бизнес на новый уровень.

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

«Землян» направляют ближе к земле

Минсельхоз России запустил волонтерское движение в помощь фермерам.

Минсельхоз дал старт волонтерскому проекту «Земляне». Он направлен на популяризацию сельского образа жизни и вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность.

Добровольцы больше узнают о работе фермеров, их быте и смогут внести вклад в развитие села. Две недели они будут ухаживать за животными, заниматься полевыми работами, посещать тематические мастер-классы, чтобы изучить тонкости переработки продукции животноводства и ремесленной деятельности.

Рабочий день - не более 5 часов, проезд, проживание и питание обеспечат организаторы. То есть необременительный труд, отдых, новые знания - и все бесплатно.

На пилотном этапе в проекте примут участие не менее ста волонтеров и 20 агропредприятий из Московской, Смоленской, Белгородской, Владимирской, Тамбовской, Калужской, Ростовской областей и других субъектов. Первые участники уже отправились в регионы.

Присоединиться к движению можно до 20 октября 2021 года. Для этого нужно оставить заявку на сайте проекта с кратким рассказом о себе. По итогам стажировки волонтеры получат сертификаты от Минсельхоза России.

https://zemlyane.org/

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Мясо - источник здоровья и счастья

Как правильно подобрать продукты для получения достаточного количества белка, рассказывает директор Научно-испытательного центра (НИЦ) «Черкизово» Сергей Шаповалов.

Сергей Шаповалов.

- Белок играет важную роль для организма. Поэтому в повседневный рацион должны входить основные источники животного белка - яйца, мясо, рыба и молоко. Важность белка для человека подтверждает уже тот факт, что слово «протеин» (так еще называют белок) происходит от греческого protos, что в переводе означает «первый». Многие ученые и профессиональные спортсмены давно сделали выбор в пользу высокобелковой диеты. Среди главных источников белка, безусловно, выделяются продукты из мяса, снабжающие нас всеми необходимыми аминокислотами, участвующими в строительстве клеток и укреплении мышечной ткани. При этом животный белок легче усваивается организмом, чем растительный.

«Идеальный» для организма белок содержит такие аминокислоты, как изолейцин, лейцин, лизин и триптофан.

• Лейцин способствует мышечному росту;

• лизин повышает умственную и физическую активность, укрепляет ногти и волосы, важен для иммунной системы организма;

• триптофан, имеющийся в мясе молодых цыплят бройлеров, - мощный антидепрессант, производитель так называемых гормонов счастья - мелатонина и серотонина; если у человека недостаточное количество триптофана в организме, он подвержен частым депрессиям, бессоннице, тревоге и головным болям.

Что есть

Чем больше белка и клетчатки в пище, тем более сытым чувствует себя человек. На первом месте продукты из птицы - белое и красное мясо цыплят бройлеров или индейки. Для тех, кто занимается активными видами спорта, лучше всего подойдут красное мясо и хрящевая ткань бедер бройлеров.

Практикующим диеты могут также подойти нежирные постные части свинины - вырезка, лопатка, карбонад (корейка). Именно в этих частях содержится наибольшее количество белка. Постная свинина отлично усваивается организмом, а также хорошо сказывается на нервной системе человека.

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Когда есть

Блюда из свинины лучше подходят для обеда, а ветчина или запеченный бройлер - для ужина. Исследованиями доказано: дневное потребление белка позволяет людям чувствовать себя комфортно до вечера. Чувство сытости уменьшает потребление пищи: если этот эффект держится долго, то повышенное потребление белка может помочь в поддержании массы тела или в снижении веса.

Сколько есть в граммах

Современные исследования рекомендуют безопасное потребление белка в диапазоне от 1,5 до 2,2 г на килограмм веса в день. Например, для молодых людей весом в 70 кг оптимальный уровень потребления белка - от 105 до 154 г в день. В эквиваленте куриной грудки это будет 315 - 460 граммов вареного мяса.