Топ-25 в российской аграрной отрасли

Меры по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, обсуждение реализации инвестпроектов и хода парламентской кампании входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в августе 2021 года.

Лидерами традиционно остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Так, под председательством Виктории Абрамченко прошло совещание по обеспечению доступности овощной продукции, на котором обсуждались в том числе меры по наращиванию мощностей для хранения овощей, обеспечению доступа сельхозтоваропроизводителей к розничным рынкам, снижение цен на транспортные услуги.

Виктория Абрамченко.

Под председательством Дмитрия Патрушева прошло пленарное заседание «Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2021 год и инструменты их достижения» в рамках выставки «Всероссийский день поля-2021», где, в частности, обсуждались вопросы развития семеноводства, повышения самообеспеченности растениеводческой продукцией, совершенствования господдержки аграриев и перспективы цифровизации АПК. Среди наиболее обсуждаемых тем месяца - развитие каналов сбыта фермерской продукции. В частности, Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение доступа фермеров к онлайн-площадке.

Дмитрий Патрушев.

На фоне обсуждения в медиапространстве иска Росрыболовства к одному из дочерних предприятий «Норникеля» в связи с розливом топлива в мае 2020 года в Норильске усиливается влияние главы ведомства Ильи Шестакова (с 8-го на 6-е место).

На завершающих этапах избирательной кампании наиболее влиятельными парламентариями среди фигурантов рейтинга по-прежнему остаются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (3-е место), председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров (4-е место) и председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (5-е место). В частности, Майоров заявил о подготовке сенаторами поправок в закон «О семеноводстве», разработанный Минсельхозом России, в том числе направленных на совершенствование государственного надзора в этой сфере.

Алексей Гордеев.

Переходит в группу с очень сильным влиянием первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников (с 11-го на 9-е место). Также укрепляются позиции председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова (с 18-го на 16-е место).

Среди губернаторов укрепляются позиции главы Алтайского края Виктора Томенко (перемещается с 16-го на 13-е место). Переговоры по поводу возобновления строительства в крае животноводческого комплекса ГК «ЭкоНива» - позитивный информационный повод для руководства региона. Укрепляются и позиции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 23-го на 20-е место).

Методика исследования

Экспертам задается вопрос: «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

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