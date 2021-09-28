Экологический лоток - на поток

Около 80 процентов бытового мусора - упаковка от пищевых продуктов.

Экология - один из главных трендов современности. Горы отходов, отравленная почва, в океанах - острова из мусора размером со среднее государство. Включившись в повестку, наша страна последние несколько лет активно развивает в гражданах экологическую сознательность. И успешно: все больше россиян выбрасывают батарейки в специальные контейнеры, готовы к раздельному сбору мусора и отказываются от одноразовой посуды.

Но примерно 80 процентов бытового мусора - это упаковка от пищевых продуктов. В первую очередь - пластиковая упаковка. Согласно исследованию GfK Plastic Study, проведенному еще в 2019 году, проблема пластиковых отходов волнует 65% россиян. А в исследовании GfK Consumer Life 59% респондентов высказались за то, что бренды и компании должны нести ответственность за заботу об окружающей среде. То есть потребитель готов. Дело за производителями.

В заботу об окружающей среде включилась Группа «Черкизово» - крупнейший производитель мясной продукции в России. С сентября компания начала выпуск продукции из индейки под брендом «Пава-Пава» в новой перерабатываемой упаковке. Узнать его просто: на пленке лотка размещен знак «Перерабатываемый лоток», а на дно нанесена подтверждающая это информация - петля Мебиуса.

Прежде контейнеры выпускались из практически не перерабатываемого в России поливинилхлорида (PVC). Теперь он заменен полиэтилентерефталатом (PET). Его состав может быть

частично утилизирован и в последующем переработан. Использование компанией этого материала даст возможность сократить количество пластиковых отходов примерно до 4 тонн в месяц. В будущем этот объем будет увеличиваться. Для выработки оптимальных решений в этом вопросе компания использует в том числе возможности своего Научно-испытательного центра - он проводит обширные исследования полимерных пленок, разных видов лотков, гофрокоробов, транспортной тары.

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

СПРАВКА «КП»

Продукция из индейки под брендом «Пава-Пава» производится на предприятии «Тамбовская индейка». «Черкизово» владеет им совместно с испанским партнером Grupo Fuertes. Фермы, на которых выращивается индейка, находятся в экологически чистом районе Тамбовской области, поэтому в продукте содержание жира сведено к минимуму, и он подходит всем следящим за здоровьем и физической формой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Сегодня мы работаем над возможностью перевода и других элементов упаковки на вторично перерабатываемые. Забота об экологии - очень важный для нас аспект, и мы намерены в дальнейшем уделять ему все больше внимания.

Директор по маркетингу Группы «Черкизово» Виктория БАЛТАЙС.